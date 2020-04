Počet nových případů nákazy koronavirem je dnes ve Španělsku nejnižší za předchozí tři týdny. Celkem se dosud ve Španělsku nakazilo koronavirem 169.496 lidí, z nichž 17.489 zemřelo, zatímco 64.727 se jich uzdravilo, informovalo dnes podle deníku El País ministerstvo zdravotnictví.

Tisíce Španělů smí ode dneška po dvou týdnech opět chodit do práce. Přestalo totiž platit opatření, jímž vláda kvůli koronaviru zastavila všechny provozy postradatelné pro chod země. Ostatní omezení volného pohybu ale trvají, stejně tak zůstávají uzavřeny školy, obchody, restaurace, divadla či velká část obchodů.

V Belgii se nakazilo přes 30 tisíc lidí

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Celkový počet nakažených v Belgii od začátku epidemie činí 30 589. I když bilance obětí se zdá nižší v porovnání s některými dalšími evropskými zeměmi a Spojenými státy, Belgie má jen přes 11 milionů obyvatel. V přepočtu na milion obyvatel ji tak pandemie zasáhla mnohem více než například Itálii, poznamenal britský list The Guardian.

I v Německu počet nových případů nákazy koronavirem dále klesá. Počet potvrzených případů nákazy k dnešnímu odpoledni vystoupal na 126 tisíc, počet obětí se zvýšil na 2942. S odvoláním na vlastní statistiku, která vychází z nově zveřejněných dat spolkových republik, o tom informovala agentura DPA. Novou bilanci nakažených i mrtvých ve spolkové republice každé ráno zveřejňuje tamní Institut Roberta Kocha (RKI). Dnes ráno informoval o 123 016 infikovaných, z nichž 2799 nemoci podlehlo.

Německo by mohlo začít uvolňovat opatření, domnívají se odborníci. Vláda spolkové republiky by například mohla znovuotevřít školy, obchody a restaurace, pokud zároveň dohlédne na dodržování hygienických předpisů a bezpečných rozestupů. Vyplývá to ze studie německé akademie věd Leopoldina, která byla dnes zveřejněna a kterou při uvolňování opatření hodlá zohlednit německá kancléřka Angela Merkelová.

V Británii zemřelo dalších 717 pacientů s koronavirem, méně než v posledních dnech. Celkem v zemi zemřelo 11 329 lidí. Nákaza koronavirem se nově prokázala u 4342 lidí, celková bilance nakažených tím vzrostla na 88 621.

K Francouzům promluvil prezident Emmanuel Macron, oznámil prodloužení karanténních opatření do 11. května. Přiznal, že země nebyla na pandemii připravena.

V Rusku vzrostl za den počet nakažených koronavirem o 2558, celkem je jich už 18.328. Jde o dosud nejvyšší denní nárůst případů v absolutních číslech, v neděli oznámily místní úřady 2186 nových případů. Počet úmrtí na nemoc covid-19, kterou koronavirus způsobuje, se v Rusku za den zvýšil o 18, z toho deset lidí zemřelo v Moskvě. Celkem zemřelo v Rusku zatím 148 lidí s touto nemocí. Vladimir Putin dnes řekl, že situace se nezlepšuje a že v boji s nákazou by mohli pomoci i armádní zdravotníci. Podle Putina ještě epidemie nedosáhla vrcholu ani v Moskvě.

Papež ocenil práci žen

Papež František při dnešní velikonoční mariánské modlitbě ocenil práci žen během nynější pandemie způsobené koronavirem. Upozornil také na to, že některé ženy mohou kvůli nařízenému omezení volného pohybu trpět domácím násilím.

Zhruba 40 zahraničních turistů, včetně dvou Čechů, uvázlo kvůli koronavirovým omezením v kempu na severu Řecka. Někteří z turistů podle řeckého listu Kathimerini chválili řeckou vládu, že začala brzy přijímat opatření proti šíření nákazy.