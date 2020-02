Stadion, na němž se mělo v roce 2023 odehrát mistrovství světa v ledním hokeji, procházel rekonstrukcí, během níž měla být stavba z roku 1980 zdemolována. Nakonec však došlo k jejímu zřícení neplánovaně.

Celou tragédii dokonce natočil dron. Na záběrech je vidět, jak jeden z dělníku řeže autogenem část konstrukce. V momentě, kdy svou práci dokončí, ale dojde k nekontrolovanému zřícení kolosu. Dělník se pak ještě snažil útěkem zachránit, bohužel ale marně.

Tragédii na ruském stadionu natočil dron. Pozor, záběry mohou být drastické:

Podle Ministerstva pro mimořádné situace se zřítilo osmdesát procent zdi a střechy, třem dělníkům se podařilo zachránit.



Místní aktivisté usilovali podle ruských médií o to, aby se stadion nedemoloval. K tomu by ale bylo potřeba, aby byl nejméně čtyřicet let starý. Pak by mohl být vyhlášen kulturní památkou. Paradoxem je, že tohoto stáří by dosáhl právě včera.