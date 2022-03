Nejlepší místo pro dovolenou? Dubaj, tvrdí žebříček populárního portálu

Tím ovšem zajímavost Coffee Caye zdaleka nekončí, spíše naopak. Jeho noví majitelé na něm totiž s pomocí přispěvatelů plánují vybudovat svébytný stát. Už pro něj dokonce mají i jméno - Principality of Islandia, tedy volně přeloženo Ostrovní knížectví. „Když investoři přispívali na nákup ostrova, neinvestovali pouze do kousku půdy, ale zejména do neobvyklého projektu budování nového státu. Na Coffee Caye, přejmenovaného na Principality of Islandia, má totiž vzniknout mikronárod s vlastní státní vlajkou, hymnou a vládou. Tedy entita, která si nárokuje nezávislost, byť ta není uznána mezinárodním společenstvím,“ přibližuje celý projekt CNN.

Chcete si pořídit vlastní ostrov?

Projekt Let's Buy an Island vymyslela parta přátel před patnácti lety. „Vše začalo jako přátelský rozhovor a přerodilo v ambiciózní podnikatelský plán. Mnozí z nás snili o vlastnictví ostrova se všemi výhodami, které z něčeho takového plynou: izolaci, relaxaci a radosti přicházející s vědomím, že je člověk vzdálen každodennímu rušnému světu. Ovšem vlastnit ostrov je pro většinu z nás nedosažitelné, ať už kvůli finančním nákladům či nedostatku času, který by jeho správa zabrala,“ představují zakladatelé projektu Marshall Mayer a Gareth Johnson na jeho oficiální webové stránce.

Reálně projekt spustili v roce 2018. Tehdy dostali na nápad získat peníze pro koupi ostrova ve veřejné sbírce. „Když mi společník Gareth poprvé představil tento nápad, pomyslel jsem si, že něco podobné se nikdy nemůže stát skutečností. Jenže pak mi vysvětlil, kolik by takový ostrov mohl stát a rychle jsme si uvědomili, že na světě existují místa, kde je nákup ostrova reálný,“ popsal pro CNN Mayer.

Top hotely roku 2022? Ekologické, s prvotřídním wellness a obklopené přírodou

Zakrátko muži spustili crowdfundingovou kampaň, prostřednictvím které začali hledat ostrovní investory. „V počátku stanovili, že vstupní investice bude 3250 dolarů,“ uvádí CNN. Aktuálně má projekt 103 investorů a možnost stát se dalším z nich je stále otevřená, byť dle aktuálního záznamu na oficiálním webu projektu už v tuto chvíli vstupní investice představuje více než pět tisíc dolarů.

V momentě, kdy zakladatelé projektu nasbírali dostatek peněz, vytvořili seznam volných míst v okolí Filipín, Malajsie, Irska, Panamy a Belize. „Investoři následně v hlasování vybrali, který ostrov bude pořízen a volba padla na Coffee Caye, jako na typický tropický ostrov, který je jednak snadno dostupný a jednak byl dostupný i finančně. Ostrov nakonec vyšel na 180 tisíc dolarů plus daň (v přepočtu necelých 4,1 milionu korun). Nákup byl dokončen v prosinci 2019,“ zmiňuje CNN.

Další rozvoj projektu ovšem zbrzdila koronavirová pandemie, a opětovně se proto rozjel až počátkem letošního roku.

Dovolená na ostrově

Přestože už má majitele, Coffee Caye je zatím neobydlený, a jediné, co je na něm k nalezení, je bujná zeleň. Pokud se na něj nyní jeho majitelé s hosty či investory vypraví, musí si s sebou vzít stany, židle i veškeré jídlo. V budoucnu by to tak ale být nemělo.

Pro budoucí rozvoj ostrova existuje dle zakladatelů projektu více možností, tou nejpravděpodobnější z nich je, že by bylo na ostrově postupně vybudováno zázemí, nejspíše resort pro dovolenou. Po většinu roku by byl vyhrazen investorům, v určitém období by ale byl otevřen turistům. Ti by pak mohli využít vybudovaný hotel a bary či lekce potápění. Díky nim by se mohly investorům alespoň částečně vrátit vložené náklady. „Budoucnost je ovšem v rukou investorů,“ podotýká CNN.

Utajený pochod. Vědci odhalili záhadu, kam pravidelně mizí tisícové stádo zeber

Důležitou roli hraje také ještě jedna věc. Zakladatelé projektu plánují na ostrově vybudovat takzvaný mikronárod - tedy komunitu, která na svém území proklamuje nezávislost. Jelikož nejsou ale podobné mikronárody uznány mezinárodním společenstvím, nebude mít žádnou reálnou státní moc. Jakékoliv stavební úpravy na ostrově tak musí schálit úřady Belize, tedy ostrovního státu, pod který Coffee Caye spadá. „Zakladatelé projektu budou potřebovat vládní povolení, jelikož mangovníky, které na ostrově rostou, i nedaleké korálové útesy jsou zákonem chráněné. Pokud se však na ostrově podaří chovat se udržitelně, šetrně k životnímu prostředí a využít služby lidí z Belize v maximální míře, pak vše může bez problémů nadobro odstartovat,“ vysvětlil pro CNN realitní makléř z Belize Oscar D. Romero.

Vlastní vlajka, občanský průkaz i hymna

Samotný vznik mikronárodu není ve světě nijak výjimečný. Příkladem jsou Čechem Vítem Jedličkou založený Liberland, nacházející se mezi Chorvatskem a Srbskem, či komunita Svobodné město Christiania na předměstí Kodaně.

Hlavou Ostrovního knížectví je Marshall Mayer, oslovován jako Jeho královská výsost. Mikronárod má i vládu, kterou si zvolili investoři, ministry vybírali ze svých řad. „Národ už má vlastní hymnu i vlajku," zmiňuje CNN.

Rozhodování ve „státě“ probíhá podle jeho zakladatelů demokraticky. Investoři se automaticky stávají občany, a tedy dostávají pas a občanský průkaz Islandie. „Občanství si ale může za symbolický příspěvek koupit kdokoliv,“ poznamenává CNN. Dle webových stránek nyní za koupi občanství lidé zaplatí necelých 20 dolarů, komu by to nestačilo, může si za třicet dolarů koupit v Islandii titul Lord nebo Lady, čímž získá čestné občanství.

Podle webových stránek projektu má aktuálně knížectví více než 300 občanů.