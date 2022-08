Mluvčí bratislavské rafinerie Slovnaft Anton Molnár ČTK řekl, že dohodnuté řešení ohledně úhrady tranzitních poplatků za přepravu ropy přes Ukrajinu se týká obnovení dovozu na Slovensko a do Maďarska. Slovnaft patří do maďarské petrochemické skupiny MOL.

Co nastane, když Rusko stopne plyn? První obětí budou podniky, zlom přinese zima

Ukrajina tranzit ropy zastavila 4. srpna, protože nedostala z Ruska peníze za tranzit na měsíc srpen. Rusko peníze odeslalo, ale ještě v červenci se mu vrátily zpět. Tranzitní poplatek v zájmu obnovení dodávek ropy Ukrajině poslala slovenská rafinerie Slovnaft a její maďarský vlastník, petrochemická skupina MOL.

V Česku ropu zpracovává společnost Unipetrol. „Rafinerie skupiny Orlen Unipetrol v Litvínově a Kralupech nad Vltavou mají zajištěnou surovou ropu pro svůj provoz. V současné době je produkce na plánované úrovni, a dochází tak k nepřetržitým dodávkám palivových produktů na český trh. Jak jsme již informovali dříve, skupina Orlen v posledních letech úspěšně diverzifikovala své dodávky surové ropy a testovala využitelnost různých druhů surové ropy ve svých rafineriích. Máme rozsáhlou databázi dodavatelů z Evropy i mimo náš kontinent, se kterými jsme v posledních čtyřech letech navázali silné obchodní vztahy,“ řekl ČTK mluvčí Unipetrolu Michal Procházka. Vlastníkem Unipetrolu je polský PKN Orlen.

Síkela: Hledáme řešení

„Výpadek dodávek přes ropovod Družba nijak neomezuje výkon českých rafinerií. Pracují naplno a u státní společnosti Mero ČR jsou uskladněny zásoby ropy na několik dnů. S polskou stranou nyní hledáme řešení obnovení dodávek do ČR, které bude vhodné po právní i technické stránce,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

V případě nutnosti má stát také k dispozici strategické rezervy na téměř 90 dnů. „Kromě toho bude v příštích měsících možné využít část volné kapacity ropovodu TAL, prostřednictvím kterého by bylo možné ropu do rafinérie v Litvínově během několika týdnů dopravit,“ dodal ministr. Transalpinským ropovodem (TAL) je do ČR přiváděna ropa z italského Terstu.

Rusko přerušilo export jižní větví ropovodu Družba. Vede i do Česka

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Tranzit ropy severní větví podle dřívějších informací pozastaven nebyl.

Rusko prostřednictvím jižní větve Družby obvykle dodává zhruba 250 tisíc barelů ropy denně. Hlavními odběrateli jsou česká společnost Unipetrol, kterou ovládá polská skupina PKN Orlen, a také MOL spolu se Slovnaftem.