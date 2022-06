Velení ukrajinské armády v neděli ráno znovu varovalo před nebezpečím raketových útoků a náletů z Běloruska na ukrajinské cíle. „Jednotky běloruské armády posílily průzkum a rozmístily další elektronická pozorovací zařízení do pohraniční části Homelské oblasti,“ citovala z pravidelného ranního hlášení generálního štábu agentura Unian.

Ukrajinská armáda má také informaci, že Rusové rozmisťují rakety Iskander v Belgorodské oblasti, která sousedí s Ukrajinou. Jsou tam podle ní rakety Iskander-M krátkého doletu. Rusko také v této části své země navyšuje logistiku a opravuje základny.

Na svém facebookovém účtu pak generální štáb ukrajinské armády napsal, že se Rusko chystá obsadit zatím neokupované části Chersonské oblasti. Správa oblasti uvádí, že ruští okupanti doplňují jednotky na severu této části Ukrajiny vojáky z Archangelska a připravují se na boje v oblasti mezi Chersonem a Mykolajivem. Tuto informaci však nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Před možností, že se Rusové připravují k ofenzivě, při níž chtějí obsadit sever Chersonské oblasti a posunout se směrem k městu Záporoží, nicméně varoval i americký Institut pro výzkum války (ISW). A to přesto, že v sobotu nebyla ruská ofenziva směrem k jihu patrná.

Buča vydala další krvavé svědectví. Místní dětský tábor se stal popravištěm

Ukrajinské armádě se v Donbasu na východě země poprvé podařilo zničit ruský těžký samohybný minomet 2S4 Tulpan (česky Tulipán), oznámila agentura Unian s odvoláním na velení ukrajinských sil. „Je to první dokumentárně potvrzené zničení samohybné zbraně této třídy, a to nejen v této válce, ale vůbec v moderních dějinách. Věřte ukrajinským ozbrojeným silám. Sláva Ukrajině,“ citovala agentura z komuniké.

Rusové, kteří své síly soustřeďují především na dobytí Severodoněcka, touto zbraní ráže 240 milimetrů podle ukrajinské agentury zničili most mezi Severodoněckem a Lysyčanskem, než se ukrajinským obráncům podařilo zjistit umístění těžkého minometu poblíž města Rubižne a zničit jej, což se stalo v sobotu. Tvrzení ukrajinské strany však nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Ukrajinský guvernér Luhanské oblasti Serhij Hajdaj uvedl, že k zaměření místa, kde se těžký samohybný minomet nacházel, „pomohli“ svými záběry ruští propagandisté. „Dík ruským propagandistům za pomoc při zaměření. Předvedli se a teď už není ani, co sbírat do pytlů. Tak dopadne každý!“ ohlásil Hajdaj v narážce na skutečnost, že ruská armáda své mrtvé balí do pytlů.

Nasazení vozidel BMP-T Terminator

Britská rozvědka v dnešní aktualizované informaci k situaci na ukrajinských bojištích, kterou zveřejnilo na twitteru ministerstvo obrany, uvedla, že Rusko pravděpodobně nasadilo do ofenzivy v Donbasu ve směru na Severodoněck svou jedinou akceschopnou jednotku nových bojových vozidel BMP-T Terminator. Jejich přítomnost naznačuje, že do tohoto útoku je zapojené centrální uskupení vojsk, které jako jediné tato vozidla určená pro podporu tanků má. Nicméně podle Londýna není pravděpodobné, že by nasazení maximálně deseti Terminátorů mohlo nějak významně ovlivnit průběh operace.

Britská rozvědka v souvislosti s uvedenou informací připomněla, že ruské centrální uskupení vojsk utrpělo v první fázi invaze těžké ztráty při nezdaru probít se do Kyjeva.