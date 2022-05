Sběr použitého kuchyňského oleje začne i na benzínkách. Poslouží k výrobě plastu

Z kuchyně rovnou do rafinérie. Tak by se dalo ve stručnosti popsat další využití kuchyňského oleje. Odborníci z litvínovského Chemoparku zkouší nahradit část ropy při výrobě takzvaného prvoplastu, ze kterého poté vznikají třeba potravinové obaly, autodíly či nábytek právě rostlinným olejem. V budoucnu by to znamenalo nižší spotřebu fosilního paliva.

Sběr použitého kuchyňského oleje začne i na benzínkách. | Foto: Deník/Gabriela Pirklová