Ruské pozemní síly pokoušející se obklíčit hlavní město zahájily v pátek další přestávku, aby doplnily zásoby po neúspěšných útocích na začátku tohoto týdne. Informoval o tom War Research Institute. „Ruské síly jsou také do značné míry paralyzovány v okolí Charkova. Ruské postupy z Krymu směrem k Mykolajivu a Záporoží a na východě kolem Doněcku a Luhansku za posledních 24 hodin příliš nepokročily," uvádí institut.

Kyiv right now. Look at the horizon. pic.twitter.com/rJrkdAoGNf — Trey Yingst (@TreyYingst) March 12, 2022

Ruské rakety zcela zničily leteckou základnu Vasylkiv jižně od Kyjeva, uvedla místní starostka Natalia Balasynovyčová. Hoří zde skladiště munice i pohonných hmot, na místě ráno vybuchovaly uskladněné granáty. „Dnes kolem sedmé hodiny ranní nepřátelské síly ostřelovaly město Vasylkiv. Dopadlo osm raket, které cílily na letiště. Areál je zcela zničený," uvedla na facebooku starostka. Lidé v okolí nemají vycházet ze svých domovů. Z muničního skladu se stále ozývají výbuchy.

Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov podle agentury TASS potvrdil, že Rusko provedlo úder vysoce přesnými zbraněmi na letiště ve Vasylkivu, které bylo vyřazeno z provozu.

Zasaženo ruskými raketami bylo dnes také letiště v Kropyvnyckém v centrální části Ukrajiny, uvedl server RBK Ukrajina s odvoláním na velitele oblastní vojenské správy Andrije Rajkovyče.

V důsledku ostřelování ruskou armádou vzplál ve městě Brovary v Kyjevské oblasti také sklad na uskladnění mražených potravin. Podle předběžných informací nejsou žádné oběti na životech. Podle ukrajinského poslance Alexeje Gončarenka okupanti ničí sklady potravin, aby civilní obyvatelstvo připravili o jídlo.

As a result of shelling by #Russian troops, a frozen food storage warehouse caught fire in the #Brovary district. According to preliminary data, there were no casualties - State Emergencies Service. pic.twitter.com/TzG2mrzuhP — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

Mluvčí ruské obrany Konašenkov naproti tomu v souvislosti s městem Brovary hovoří o zásahu 'hlavního střediska radiotechnického průzkumu ukrajinské armády'.

Ostřelování dál znemožňuje evakuaci

Ostřelování čelí mimo jiné i Charkov, Žitomir či Mykolajiv. Starosta Lucku informoval, že v důsledku pátečního útoku na letišti zahynuli čtyři vojáci a šest bylo zraněno. Černihiv zůstal bez elektřiny, plynu, vody a topení, informoval šéf regionální správy Vjačeslav Chaus. Včera podle něj navíc Rusové ostřelovali centrum města a zasáhli i budovu hotelu Ukrajina.

Гостиница «Україна» в Чернигове до и после ночного обстрела. Сейчас в городе нет электричества, практически отсутствуют вода, тепло и газ и наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом. pic.twitter.com/fVLAzPwadl — The Insider (@the_ins_ru) March 12, 2022

Těla pěti lidí, včetně dvou dětí, byla nalezena pod troskami rozbombardované budovy ve Slobozhanske v Charkovské oblasti, informovala v sobotu ukrajinská státní pohotovost. Ukrajinská státní agentura Ukrinform odpoledne zase napsala, že měli ruští okupanti v Charkově střílet na sanitku. Zachranářka byla zraněna.

Guvernér Luhanské oblasti Hajdaj v noci oznámil, že zhruba 70 procent regionu je nyní obsazeno ruskými vojáky. Oblast, která na východě sousedí s Ruskem a dosud ji kontroloval Kyjev, je taktéž neustále ostřelována. Zabity nebo zraněny už byly desítky civilistů. Zároveň neexistují únikové koridory pro obyvatele regionu. Tato tvrzení však zatím nebylo možné nezávisle ověřit, upozornila agentura DPA.

Také ve městě Dnipro se ráno ozývaly exploze. Podle starosty útok odrazily ukrajinské systémy protivzdušné obrany. Nikdo nebyl zraněn.

V těžce bombardovaném Mariupolu od počátku ruského obléhání a ostřelování podle Kyjeva zemřelo již 1 582 civilistů. Novinář agentury AP zaznamenal palbu ruského tanku na obytný blok v ukrajinském městě. Žurnalista natočil video, na němž jsou vidět také explodující střely ve chvíli, kdy dopadaly na už značně poškozenou obytnou budovu, popsala dnes AP. Podle agentury nebylo možné určit, zda předtím někdo z těchto míst střílel na ruské pozice.

Na záběrech je vidět tank s písmenem Z, kterým invazní jednotky označují svou bojovou techniku, jak couvá, naráží do zničených autobusů a poté vystřelí. Poté jsou na videu vidět zásahy devítipatrové budovy, exploze a hořící balkony. Ukrajinští bojovníci tank později zničili a připsali si tak jedno malé vítězství, podotkla AP.

Zdroj: Youtube

V sobotu by mělo dojít k dalšímu pokusu o evakuaci obyvatel Mariupolu, informuje ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Většina snah o to, dostat obyvatele z obklíčené oblasti, dosud selhala. Obě strany se v době příměří v uplynulém týdnu vzájemně obviňovaly z ostřelování.

Dnes podle zdrojů agentury AFP ruští vojáci stříleli na mešitu v Mariupolu, kde se před útoky uchýlilo více než 80 lidí včetně tureckých občanů a dětí. S informací poprvé přišlo ukrajinské ministerstvo zahraničí.

Ze čtyř ukrajinských měst obléhaných ruskou armádou se v pátek podařilo evakuovat 7144 lidí, tedy mnohem méně než v předchozích dnech. V sobotu o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten zároveň obvinil Moskvu, že opět záměrně blokovala cestu z Mariupolu, kde čekají na možnost evakuace desítky tisíc lidí a kde docházejí potraviny, léky i voda.

Humanitární koridory, kterými se mohou díky dočasnému lokálnímu příměří evakuovat civilisté, v posledních dnech umožnily prchnout tisícům lidí například ze Sum, z Irpině, Izjumu nebo z města Buča. Ve čtvrtek se podařilo evakuovat celkem asi 40 tisíc lidí, ve středu 35 tisíc. V pátek se podařilo dostat do bezpečí například některým obyvatelům měst Černihiv, Energodar či Hostomel, hermeticky uzavřený naproti tomu zůstal již zmíněný Mariupol.

Za sobotu se podle Kyjeva z obléhaných ukrajinských měst podařilo evakuovat kolem 13 tisíc lidí, tedy zhruba dvakrát tolik co v pátek.

Podle předsedy Záporožské regionální správy Oleksandra Starukha ruští okupanti drancují humanitární konvoje, které jsou vysílány do Mariupolu. Na každém z kontrolních stanovišť si násilím berou jídlo či oblečení, uvedl. Informace se v tuto chvíli nedá ověřit.

Apokalypsa v Mariupolu: Zkázu města odhalují satelitní snímky, situace je děsivá

V sobotu večer se na webu agentury Interfax objevila informace, že ruští okupanti stříleli na civilisty při pokusu o evakuaci z vesnice Peremoha v Kyjevské oblasti. Měli zastřelit sedm lidí. „Při pokusu o evakuaci po dohodnutém "zeleném" koridoru okupanti 11. března zastřelili kolonu civilistů. Skládala se výhradně z žen a dětí. Přesný počet zraněných není znám,“ uvádí se v prohlášení Ústřední zpravodajské služby ukrajinského ministerstva obrany.

Po střelbě údajně okupanti donutili zbytek kolony k návratu do vesnice.

Protesty v Melitopolu

Podle představitelů Ukrajiny Rusové v pátek údajně unesli starostu Melitopolu. „Únos Ivana Fedorova je válečným zločinem proti demokracii. Ujišťuji vás, že 100 procent lidí ve všech demokratických zemích o tom bude vědět a činy ruských okupantů budou ztotožňovány s činy teroristů z ISIS,“ uvedl ukrajinský prezident. Fedorov s okupanty údajně odmítal spolupracovat, a proto měl být unesen.

Several thousand residents of #Melitopol marched to the administration building to demand the release of Mayor Ivan Fedorov, who was kidnapped by the occupiers.

We are told that there are problems with the internet. The occupiers are trying to prevent residents from coordinating. pic.twitter.com/KfqxFWI4RD — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

V Rusy okupovaném městě se kvůli incidentu dnes konají protesty. Před administrativní budovou v Melitopolu se podle běloruské Nexty shromáždily tisíce lidí, kteří požadují okamžité propuštění zajatého Fedorova. Na místě se objevují výpadky sítě, Rusové se zřejmě snaží bránit demonstrantům v komunikaci, píše polský deník Gazeta Wyborcza.

Ukrajinský prezident Zelenskyj dnes odpoledne prohlásil, že starosta Fedorov je naživu, ale že jej Rusové mučí, aby jej přiměli ke spolupráci.

Zelenskyy said that the kidnapped mayor of #Melitopol is alive. The occupiers are torturing him. pic.twitter.com/NVtnuzmbKY — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

V sobotu odpoledne poradce ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč médiím sdělil, že v klíčových regionech, jako je Kyjev, Sumy nebo Charkov, vykazují ruské síly známky vyčerpání a přecházejí do obranných pozic.

Proud v Černobylu

Mezinárodní agentura pro atomovou energii uvedla, že ukrajinští technici obnovili dodávky elektřiny v areálu odstavené jaderné elektrárny v Černobylu. Ty byly přerušeny začátkem týdne, a panovaly tak obavy o bezpečnost kvůli možnému úniku radiace.

Americká ministryně pro energetiku Jennifer Granholmová obvinila Rusko z porušování pravidel jaderné bezpečnosti a vyjádřila obavy z 'pokračujícího ruského bombardování' na Ukrajině.

Ukrajinská energetická společnost Energoatom informovala, že do Záporožské jaderné elektrárny přišlo jedenáct lidí z Ruska. Mezi nimi i hlavní technik z Balakovské jaderné elektrárny. Údajně přišli „zajistit bezpečnost“ a pomoci s opravami po ostřelování. Rusové dnes také oznámili ukrajinskému personálu elektrárny, že zařízení nyní patří ruské společnosti Rosatom.

Rusko připravuje teroristický útok na Černobyl, tvrdí ukrajinská rozvědka

Ruský prezident Putin podle War Research Institute údajně provedl vnitřní čistku důstojníků a zaměstnanců tajných služeb. Vyhodil několik generálů a zatkl zpravodajské důstojníky FSB.

Podle institutu se Kreml pravděpodobně snaží zvýšit svou bojovou sílu zatažením Běloruska do války a použitím syrských bojovníků'. „Ruská letadla včera zřejmě provedla útok pod falešnou vlajkou na území Běloruska ve snaze zatáhnout zemi do války. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko však pravděpodobně tomuto tlaku odolá, aby se vyhnul západním sankcím a bojovým ztrátám," analyzuje ústav.

Také podle sobotního vyjádření poradce ukrajinského ministra vnitra Vadyma Denysenkova Lukašenko a jeho vláda udělají vše proto, aby Bělorusko v blízké budoucnosti pozemní invazi na Ukrajinu neuskutečnilo.

Ruské úspěchy a ztráty

Ukrajinská strana aktualizovala čísla údajných ruských ztrát. Podle nejnovější statistiky Rusové přišli o 12 tisíc vojáků, není přitom jasné, kolik z nich zahynulo a kolik jich je například zajato. Například podle dnešních slov prezidenta Zelenského jsou už na Ukrajině tisíce válečných zajatců.

Dále měla Putinova armáda přijít například o 135 jednotek dělostřeleckých systémů, 58 letadel, 83 vrtulníků nebo 585 vojenských vozidel. Ukrajinci v Chersonské oblasti ještě v sobotu údajně sestřelili dva ruské vrtulníky.

Rusko současně informovalo, že na Ukrajině zemřel major Dmitrij Bezborodov, velitel jednoho z praporů Ruské národní gardy.

These are the indicative estimates of Russia's losses as of March 12, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/AJdP09YuO6 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 12, 2022

Ukrajina dnes vůbec poprvé také zveřejnila statistiky vlastních ztrát od počátku ruské invaze. Podle Zelenského zemřelo v boji s Rusy 1300 ukrajinských vojáků.

Rusko podle expertů z War Research Institute zahajuje mobilizaci vojáků na Donbasu a na Krymu. Podle šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Kyryla Budanova Rusko sahá i po nových jednotkách ze středního a východního Ruska, aby doplnilo své zálohy.

Podle mluvčího ruského ministerstva obrany Igora Konašenkova, kterého citovala agentura Reuters, ruští vojáci zničili na Ukrajině téměř 3,5 tisíce vojenských objektů. „Pokračujeme v ofenzivě na Ukrajině na široké frontě," dodal Konašenkov. Agentura se odvolává na ruské tiskové agentury a zdůrazňuje, že není schopna údaje poskytnuté ruskými úřady ověřit.

Zástupce šéfa ruského ministerstva zahraničí Sergej Rjabkov řekl, že od nynějška bude Moskva chápat transporty zbraní pro Ukrajinu jako „legitimní cíle“. Informovala o tom britská televize Sky News. Rusko současně varovalo USA, že je nebezpečné 'pumpovat' zbraně do některých zemí. „Je to akce, která pro nás dělá z takových konvojů legitimní cíl," varoval Rjabkov.