Podle politologa Lubomíra Kopečka bývá v pátek vždy silnější účast než druhý den voleb. Lidé mohou volit své favority do Poslanecké sněmovny také v sobotu od osmé ranné do druhé hodiny odpolední.

V Drnholci na Břeclavsku, kde lidé současně s volbami do Poslanecké sněmovny rozhodují také prostřednictvím místního referenda o výstavbě větrných elektráren, vhodilo v pátek svůj hlas do zapečetěné urny podle informací z volebních místností čtyřicet procent voličů.

V Brně zatím zamířilo k volebním urnám necelých osmačtyřicet procent voličů, v Boskovicích už do devíti večer pokořili padesátiprocentní hranici. „Nejvyšší zjištěná volební účast je v Pavlově na Břeclavsku 54,53 procent," vyčíslila krajská mluvčí Alena Knotková.

Větší zájem než před čtyřmi lety mají zatím lidé z jihu Moravy o volby do Poslanecké sněmovny. Do páteční deváté hodiny večer přišlo k volebním urnám téměř čtyřiačtyřicet procent lidí. Za stejný časový úsek v roce 2017 dalo svůj hlas zhruba o čtyři procenta voličů méně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.