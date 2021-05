Podle ředitele Fakultní nemocnice Brno Jaroslava Šterby však očkování není primárním úkolem fakultních nemocnic. "Čelíme náporu kovidem nemocných pacientů, takže nám je jasné, že jiná cesta ven než očkovat není. Věřím, že výsledek tolika naočkovaných lidí je začátek konce kovidové akce," řekl.

Rychlost očkování v kraji si pochvaloval i jihomoravský hejtman. „Brněnské očkovací centrum se stalo díky spolupráci města Brna a Fakultní nemocnice Brno vzorem pro očkovací centra v celé republice. Za mě důležité číslo je, že tady máme nejkratší frontu v přepočtu na obyvatele ve všech krajích,“ vyzdvihl hejtman Jan Grolich.

Například registrovaní zájemci na očkování do brněnského velkokapacitního centra na termín čekají maximálně dva dny. Fakultní nemocnice Brno dokonce o víkendu lidi vyzývala, aby do pavilonu G2 přišli.

Jedním z nich byl i dobrovolný hasič Vilém Polák. "Přicházím do kontaktu s lidmi, kteří jsou potenciálně nakažení. Proto jsem se hlavně nechal naočkovat. A taky abych byl chráněný," odůvodnil svoji návštěvu velkokapacitního centra v prostorách Brněnského výstaviště.

Zcela zaplněné termíny

Zatímco o víkendu měli zdravotníci bohunické nemocnice ještě sedm tisíc volných míst, ve středu hlásili plno. Může za to nově spuštěná registrace osob starších padesáti let. Od pondělí proto navýšili kapacitu očkovacích míst na téměř tři tisíce lidí. V příštím týdnu by jich mělo ještě přibýt. "Momentálně se do jednoho patnáctiminutového slotu zaregistruje šestadevadesát lidí. Pokud zájemci naplní kapacitu pěti set míst, automaticky ji navýšíme o další termíny," vysvětlila mluvčí nemocnice Veronika Plachá. Aktuálně mají termíny zcela zaplněné.

Podobně na tom jsou i zbylá očkovací centra na jihu Moravy. "Dostali jsme mimořádnou dávku vakcín, takže kapacita míst se trošku navýší. Příští týden proočkujeme podobné číslo lidí jako tento týden. Větší skok očekáváme koncem května a v červnu," přiblížil jihomoravský koordinátor pro očkování Jindřich Weiss.

V celé České republice vakcínu proti viru Covid-19 k 5. květnu 2021 dostalo přes tři miliony lidí. Z toho přes 380 tisíc Jihomoravanů.