Zamoření půdy a zápachu se bojí obyvatelé brněnských Chrlic. Nesouhlas s plánovaným vytvořením skládky nebezpečného odpadu vyjádřili peticí. Podepsalo ji už patnáct set lidí.

Místní odmítají svážení toxického odpadu do blízkosti jejich domovů. „Nejde předvídat, jestli majitel neudělá něco, co může ohrozit okolí. Kontroly nic neřeší, většinou je už pozdě,“ postěžoval si Ondřej Hejmalíček ve veřejné skupině Nechceme Chrlice jako úložiště odpadů na sociální síti Facebook.

Představitelé městské části chtějí nechat projekt ještě prověřit. „Jmenujeme komisi, která bude mít za úkol návrh z odborného hlediska připomínkovat. Své poznatky předá stavebnímu úřadu městské části a krajskému úřadu,“ řekl starosta Lukáš Fila.

Stručně o problému

- Biodegradace je proces odbourání organického znečištění odpadu s pomocí speciálních bakterií.

- Probíhá na vyčleněné biodegradační ploše.

- Cílem je snížení koncentrace toxických látek pod státem stanovený limit.

Návrh zbudování skládky měli radní městské části projednávat už v létě. Uvedl to jeden z organizátorů petice, Petr Matoušek. „Radní projekt schválili. V té době navrhoval vývoz pětadvacet tisíc tun odpadu ročně na plochu o rozloze tři tisíce metrů čtverečních,“ řekl.

Demont servis, který má skládku provozovat, chce podle Matouška do Chrlic navážet například i kaly z čištění průmyslových vod, stavební odpad a kaly s obsahem nafty, toluenu a dalších těkavých látek. Zástupce firmy Pavel Ferencz se na dotaz Deníku Rovnost k pozastavení projektu ani petici vyjádřit nechtěl.

Demont servis má spolupracovat s firmou Dekonta. Ta na svých internetových stránkách uvádí, že podobnou skládku provozuje v Šakvicích na Břeclavsku. „Nepovolené ukládání odpadu na místní skládce řešíme už deset let. To, že ji Dekonta prezentuje jako jednu z biodegradačních ploch, které provozuje, jsem dříve netušila. Zástupci firmy mi to nebyli schopní vysvětlit,“ řekla starostka Drahomíra Dirgasová. S tím, aby se v Šakvicích ukládal nebezpečný odpad, nesouhlasí.

Na dotaz Deníku Rovnost týkající se navrhované skládky se Česká inspekce životního prostředí dosud nevyjádřila.