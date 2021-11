Zatím svůj nejdelší běh v životě a první pro dobrou věc absolvovala pečovatelka Hospice svaté Alžběty v Brně Marie Balšínková. Z Brna až na Praděd uběhla 165 kilometrů.

Pečovatelka Marie Balšínková uběhla 165 km na podporu hospice. Z Brna na Praděd. | Foto: se souhlasem Marie Balšínkové

Z hospice odstartovala v pátek v jedenáct hodin dopoledne a od té chvíle běžela nepřetržitě až do sobotních čtyř odpoledne, kdy dosáhla vrcholu Praděd. Když dorazila do cíle, chtělo se jí smát i plakat štěstím. „I když mě bolí úplně celé tělo, to, co mi dala tato cesta, se nedá slovy popsat. Bolest jde úplně stranou a v hlavě se mi přemítá celý den a noc," svěřuje se Balšínková.

Dálkovým běhům se věnuje dlouhodobě a své nadšení se nyní rozhodla spojit s myšlenkou podpory hospice a založila dárcovskou výzvu Z Brna na Praděd. Lidé ji mohou stále podpořit na webu darujme.cz a přispět Hospici svaté Alžběty. K pondělní sedmé hodině večer ji podpořilo dvacet lidí částkou přes deset tisíc korun.

Výtěžek poputuje na vybavení pokojů a rehabilitační pomůcky pro nevyléčitelně nemocné pacienty, o které Balšínková v hospici pečuje. „Díky dárcům můžeme společně vysbírat částku, která má smysl a která pomůže nemocným na své poslední etapě života v Hospici svaté Alžběty zkvalitnit prostředí, zachovat jejich důstojnost a životní hodnoty," zmiňuje pečovatelka.

Hodně náročné bylo pro Balšínkovou začít 165 kilometrů dlouhý běh dnem a pak jít do noci.