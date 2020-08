Tanky a ozbrojení muži v uniformách se valí přes hranice a obsazují ulice měst. Lidé se choulí ve svých domovech. Mají strach. Avšak jeden český voják cizinci pobíhá a rozdává papíry. Protiokupační pamflet. Píše se rok 1968 a do Československa vtrhla vojska Varšavské smlouvy. „Bojovat nám zakázal přímo prezident. Inkoust a papír byla jediná možná forma vzdoru. Problém byl sehnat ruský prací stroj, aby to přečetli. Tedy ti, kteří číst uměli. Někteří jen zmateně koukali,“ vzpomíná dnes osmaosmdesátiletý plukovník ve výslužbě Otakar Pospíšil.

Každá z vrásek v jeho zkušené tváří vypráví příběh o tom, jak se jeden voják z brněnského čtyřiadvacátého vrtulníkového pluku sám postavil svazovému kolosu. Sověti však odpověděli nekompromisně. Agenti Pospíšila zatkli a převezli k veliteli okupačních vojsk generálu Ivanovovi. „Do té doby mi to příliš nedocházelo. Byl jsem delegát, což jsem generálovi neustále opakoval. Parlamentáři se přeci nestřílejí. To si nedovolili ani Němci,“ popisuje bývalý voják.

Jenže Ivanovovi to bylo jedno. Popravu potvrdil a Pospíšila nechal odvést do šedé a vlhké cely, kde jistý si svým brzkým koncem několik hodin seděl a přemítal nad životem. „Hlavou mi běželo všechno. Na tu dobu vzpomínám nerad a těžko. Velmi těžko,“ říká plukovník ve výslužbě.

Patnáct minut

Patnáct minut, než cvakne spoušť, zahřmí výstřel a vzduch zaplní pach střeliva. Patnáct minut než kulka protrhne kůži, rozdrtí kosti a rozerve životně důležité orgány. Patnáct minut zbývalo do popravy Otakara Pospíšila. „Velení pluku se o mém zatčení dovědělo od šoféra, který mě tam vezl. Snažili se s generálem spojit. Po čtyřech hodinách se to povedlo a zachránili mě. Ještě chvíli a bylo by pozdě,“ vzpomíná bývalý voják.

Po propuštění z vězení šlo vše ráz na ráz. Z armády Pospíšila propustili a místo si musel hledat jinde. Nejprve pracoval v opravně aut, poté v žárovkárně v brněnských Ivanovicích. „Neustále mě hlídali. Když jsem šel na zahradu, za chvíli tam seděla holka. Seděla a seděla. Až do večera. Jednou jsem se namíchl, zašel za ní a říkám, že to nemá význam tady sedět. Pozval jsem ji domů a nabídl alespoň vodu. Tím jsem jí vyrazil dech a přestali mě sledovat. Ale napít se přišla. Poděkovala a hned zmizela,“ líčí veterán.

V pátek Otakar Pospíšil za svůj čin obdržel Medaili Jihomoravského kraje. Vede poklidný život důchodce. Dvě věci jej však štvou. Zdraví a politika. „Jako občan se kolikrát divím, co se děje. Politické zvraty, změny stran, názorů a postojů. S tímhle nejsem spokojený,“ uzavírá.