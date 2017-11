243 tisíc lidí, 38 tisíc kilometrů. Lodím skončila sezona, poslední je na souši

Brno – Plavební sezona na Brněnské přehradě skončila. Ve středu odpoledne vytáhli na souš poslední loď Brno. Všech šest lodí nyní čeká pravidelná údržba.

Kapitáni i Dopravní podnik města Brna jsou s letošní plavební sezonou spokojení, do značné míry se podobala té minulé. „Lodě převezly přes dvě stě čtyřicet tři tisíc pasažérů, což je podobně vysoký počet jako loni, a upluly přes osmatřicet tisíc kilometrů,“ řekla mluvčí dopravního podniku Barbora Lukšová.

Tři lodě čeká krom očištění od nánosů a nabití baterií i kompletní údržba. „Tři lodě směřují do hangáru, těm se budeme věnovat detailněji. Ty, co zůstanou venku, to čeká napřesrok,“ uvedl kapitán Gabriel Kovács.

Lodivody v zimě nečeká dovolená, budou intenzivně pracovat na opravách svých lodí. „Někteří kolegové přicházejí akorát na léto a v zimě se vracejí zpět k řízení autobusů nebo tramvají. Ostatní kapitáni mají na starosti právě onu zimní údržbu,“ řekl vedoucí lodní dopravy Martin Ecler.

ALAN CHUMCHAL