Bydlí v jednom z panelových domů na adrese Ibsenova 9, 10, 11 na sídlišti Lesná v Brně. Městští zastupitelé nyní odhlasovali, že byty prodají. Někteří ale nesouhlasili s cenou určenou znaleckým posudkem, jenž za metr čtvereční stanovil šestatřicet tisíc korun.

Domy jsou dlouhodobě ve špatném stavu, kvůli zamýšlenému prodeji nájemníkům se v posledních letech totiž pouze napravovaly nejhorší poruchy. „Minimálně polovina nájemců proto investovala do bytů své peníze, zhruba čtvrtina lidí si udělala plnou rekonstrukci, přestože byty nejsou jejich,“ uvedl předseda bytového družstva Ibsenka 91011 Jan Stoklasa.

Domy dělníci postavili v roce 1967. Před lety je pak zateplili, jinak nic. Konstrukce a většina vybavení jsou původní. Včetně elektroinstalace, výtahů či oken, z nichž některé nejdou otvírat a netěsní. „Výtahy nemají vnitřní dveře, městská část na ně má výjimku. Kdybychom byty koupili, musíme výtahy hned vyměnit, stejně jako okna,“ upozornila Hrbáčková.

Privatizace domů s dvaasedmdesáti byty se řeší už zhruba osm let, kdy o ni požádali nájemníci. Představitelé města si za tu dobu nechali zpracovat dva znalecké posudky. První vznikl v roce 2016, kdy jako cenu obvyklou za budovy včetně pozemků stanovil 123 milionů korun. Nový vypracovaný před dvěma lety pracoval s částkou o milion vyšší. Na konci loňského roku jej znalec aktualizoval, kdy došel ke 158 milionům.

Cena za metr čtvereční činí v aktualizovaném posudku šestatřicet tisíc korun. Někteří městští zastupitelé žádali vypracování nového odhadu, protože se jim částka zdála nedostatečná. S návrhem přišla Karin Karasová, jež sedí v opozici. „Nejsem odhadce, ale jsem přesvědčená, že cena obvyklá je mnohem vyšší než šestatřicet tisíc. Tato částka je neadekvátně nízká, město prodejem tratí peníze,“ řekla Karasová.

Při této sumě vychází padesátimetrový byt o velikosti 2+1 na 1,8 milionu korun. „Stačí se podívat na jakýkoliv realitní server a je hned vidět, že ceny za tyto byty se od Slatiny až po Bystrc pohybují od pěti do osmi milionů. Pod pět milionů není jediný byt,“ zmínila Karasová.

Znalec Josef Pavlovský takové porovnání odmítl. Upozornil, že odhad se týkal bytových domů jako celku. „Je úplně něco jiného ocenit jeden byt nebo prodat bytový dům s dvaasedmdesáti byty. Cena je pak zcela odlišná. Bytové domy se obecně prodávají za jiné ceny než jeden byt,“ uvedl odborník.

Pro privatizaci hlasovalo jednatřicet zastupitelů, jeden byl proti a dalších třináct se zdrželo. Jednotní nebyli ani členové koalice. „Tohle je relikt minulosti, historický problém, který se táhne řadu let. Celé je to nešťastné. Osobně říkám, že město má byty stavět, ne prodávat,“ komentoval primátorčin náměstek pro bydlení Jiří Oliva.

Domy má ve správě část Brno-sever, jež tam vkládá peníze pouze do nezbytných oprav. Její představitelé totiž dlouhodobě počítají s jejich odprodejem. „Poté, co si o něj nájemníci požádali, bylo zcela logické, že v tu ránu naši předchůdci přestali do domu investovat. Očekávali, že se situace za jeden či dva roky vyřeší, ale bohužel se to táhne několik let,“ popsal místostarosta městské části David Aleš. Na kompletní rekonstrukci nemá Brno-sever peníze.

Po úterním rozhodnutí zastupitelů předloží vedení města družstvu novou nabídku ke koupi. První dostali na konci roku 2016 poté, co zastupitelé schválili záměr prodeje domů. Reakci na nabídku ke koupi ale tenkrát město od družstva neobdrželo. Před dvěma a půl lety družstvo doložilo, že o koupi domů má zájem přes sedmdesát procent nájemníků, a žádalo o projednání možnosti jejich pořízení. „Vítáme, že se teď záležitost aspoň někam pohnula. Uvidíme, jaké budou podmínky, protože cena je jedna věc, ale město si může stanovit i další,“ sdělil předseda družstva Stoklasa.

Družstvo momentálně tvoří nájemníci sedmdesáti z jednasedmdesáti obyvatelných bytů. Není v něm akorát starší žena bydlící v jedné z jednotek. Jeden byt byl podle Stoklasy po odstěhování nájemce v dezolátním stavu, což zabránilo jeho okamžitému přidělení někomu dalšímu.