Do letních prázdnin bude provizorně opravená. Dělníci se už pustili v těchto dnech do práce. „Současný stav je katastrofální. Opěrné zdi se na spoustě míst sypou už dlouhá léta. Kromě toho mi tu vadí i někteří neukáznění cyklisté, kteří nedodržují předpisy. Pokud někdy dojde ke kompletní opravě, měla by se cesta rozšířit a udělat pruh pro cyklisty,“ řekl Deníku z místních řidičů Radim Baisa.