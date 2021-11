Rozjíždí se nejméně na padesátku a úzkým hrdlem míří na mokrou plochu, kde u žlutých kuželů řidič prudce dupe na brzdu. Několik desítek metrů pak trvá, než auto zcela zastaví. Při sešlápnutí stejného pedálu na suchu je brzdná dráha asi poloviční. Nejen kritické brzdění si žáci autoškol nově zkoušejí na brněnském polygonu uvnitř Masarykova okruhu.

V pondělí se tam konal pilotní kurz. V České republice jde o unikát. Po vzoru Rakouska si začínající šoféři osahají situace, které při cvičných jízdách zažijí zcela výjimečně. „Hlavní myšlenkou je, aby si v bezpečném prostředí zkusili limity vozu i svoje. A zároveň aby řešili krizové situace, které je na silnici sice mohou potkat, ale které nemají šanci si při běžné výuce vyzkoušet,“ vysvětlil mluvčí Automotodromu Petr Boháč.

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. Na polygonu řidiči testují například krizové brzdění až do nuly či vyhýbací manévr.

Podle instruktora z polygonu Víta Jedličky pomůže kurz nováčkům třeba v tom, že se pak ve skutečném provozu na silnici nebojí šlápnout prudce na brzdu. „Strašně moc lidí, když si to nevyzkouší, brzdí třeba malou silou, nebrzdí úplně do nuly, nebrzdí se spojkou a podobně,“ upozornil.

Co si vyzkoušejí?



krizové situace

kritické brzdění na suchu i mokru

vyhýbací manévr

smyk v zatáčce

zrychlení auta na kluzkém povrchu do kopce



Pro koho to je?

mladí řidiči autoškol v dojezdové vzdálenosti od brněnského Masarykova okruhu



autoři se inspirovali v Rakousku

Do pondělního kurzu se zapojilo jedenáct žáků tří jihomoravských autoškol včetně brněnské Integrované střední školy automobilní. Praktický výcvik si pochvalovala třeba Karolína Šandorová ze Zastávky na Brněnsku. „Jsem z toho plná adrenalinu. Vnímám, že mi kurz dává fakt hodně, nejvíc konkrétně smyk na vodě. To je jedna z věcí, které mě můžou na silnici potkat. Tím, že se v klidu v bezpečí naučím, jak se za volantem chovat, mohla bych si pak vzpomenout a vědět, co mám na silnici dělat,“ popsala studentka.

Instruktoři autoškol oslovili k účasti mladé řidiče, kteří už mají při běžném výcviku něco za sebou a blíží se k závěrečným zkouškám. Do budoucna pro ně podle nich budou získané zkušenosti na polygonu velkým přínosem. „Jedná se o situace, které v běžném provozu se žáky natrénovat nejdou. Nejsou pro to správné prostory ani možnost vyučovacích hodin v autoškole. Proto, když jsme dostali příležitost, chopili jsme se jí,“ zmínila učitelka autoškoly Triple z Rosic na Brněnsku Petra Klusáková.

Doplnila, že s kolegy uvažují o tom, že výcvik na polygonu zařadí jako součást exkluzivního kurzu. „Může o něj být zájem, protože když by si podobné situace žáci chtěli vyzkoušet po získání řidičského průkazu, nemusí pro to najít čas, prostor ani peníze. Být na krizové situace připravený ještě z klasické autoškoly, je dobrý nápad,“ uvedla Klusáková.

Zástupci Automotodromu novým kurzem cílí na žáky autoškol, které se nachází v dojezdové vzdálenosti od Masarykova okruhu. Při spouštění efektivního modelu výuky začínajících řidičů se inspirovali v Rakousku, kde musí šoféři po získání řidičského průkazu absolvovat bezpečnostní trénink na polygonu.