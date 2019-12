Velký dřevěný kalendář stojící u pódia je letos součástí trhů poprvé. Až do Vánoc se na něm každý den objeví další příspěvek. „Otevírání okének kalendáře symbolizuje vůli konat dobro. Pomohly nám různé firmy i soukromé osoby, celkově rozdáme dary v hodnotě více než čtvrt milionu korun,“ sdělila za pořadatele trhů Eva Skácelová.

Na Zelném trhu stojí také stánek, kde se do Vánoc vystřídá přes dvacet neziskových organizací. Nedaleko na náměstí Svobody zase lidé každou středu přispějí do kasiček Diecézní charity Brno. „Za odměnu dostanou něco dobrého na zub,“ dodal za brněnské turistické informační centrum Jan Gerych.

Obdarovat osamělé děti nebo důchodce mohou lidí také přímo, a to díky Stromům splněných přání. „Máme v Brně tři takové stromy. Děti z domovů na ně nakreslily svá přání, která jim lidé mohou splnit. Příští týden přibude čtvrtý, na kterém budou přání důchodců. Lidé ho najdou v Galerii Orlí,“ sdělila mluvčí Diecézní charity Brno Anna Tišnovská.



Příspěvky pro potřebné vybírají zástupci organizací i mimo centrum města. Lidé v ulicích narazí například na zapečetěné kotlíky Armády spásy, která se stará o lidi bez domová. „Najdou je u našich zvoníků na pěti místech v centru Brna. Vybrané peníze zlepší naše možnosti péče,“ sdělil ředitel brněnského centra organizace Ivan Borek.



Už třetím rokem pomáhají Jihomoravané také zakoupením nocleženek. Jedna stojí sto korun a zajistí nocleh v teple člověku bez domova. „Nocleženky jsou stále oblíbenější. Nejenže pomáhají, ale je to také hmatatelný dar. Mohou je totiž pořídit jménem svých blízkých,“ vysvětlil Borek.



Charitativní akce se o adventu pořádají v celém kraji. Už tuto sobotu vyslechnou lidé koncert v Punkevní jeskyni v Moravském krasu. Peníze ze vstupného pomohou blanenské charitě. Ve Vyškově zase lidé těsně před Vánoci navštíví charitativní trhy na Masarykově náměstí.



O adventu potřebným pravidelně přispívá například Tereza Hejlová. „Vánoce k pomoci bližním přímo vybízejí a tak se vždy o adventu snažím udělat nějaký dobrý skutek. I kdyby to měly být jen drobné, které dám do kasičky,“ řekla Brňanka.