Dům rodiny Akčňáků se skládá ze šesti různých místností, kde návštěvníci rozvíjí různé fyzické i psychické dovednosti. „Prádelna slouží k tréninku mrštnosti. Lidé mají za úkol se protáhnout mezi bludištěm šňůr na sušení prádla. V ložnici posílí kosti skákáním po posteli. V pracovně zlepší svou vytrvalost veslováním u stolu. V kuchyni natrénují koordinaci pohybů hraním ping pongu s pánvičkami. V koupelně posílí svaly na rukou a zkusí si nasadit masku superhrdiny. A v obýváku zapracují na týmovém duchu, tím, že se s přáteli či rodinou společně projedou na jedněch lyžích," doplnil koordinátor dočasných výstav Martin Kirkby.

Snímek za vteřinu. Rentgen u Milosrdných bratří v Brně bude bezpečnější

Výstavu připravili pracovníci ze švýcarského muzea The Olympic Museum. Nejvíce si ji užijí návštěvníci starší osmi let. Dočasná expozice Tady bydlí Akčňákovi je v ceně vstupenky do VIDA! science centra a je možné ji navštívit až do konce ledna příštího roku.