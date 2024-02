/FOTO/ Ve dvanácti letech ji strýc svezl na motorce a z jízdy byla nadšená. Tam se zřejmě u Kateřiny Jandové zrodila láska k motorkám. Nyní je jedinou ženou v České republice, která se věnuje stuntridingu, neboli akrobatické jízdě na motorce. Své umění předvede i na Motosalonu, který startuje ve čtvrtek na brněnském výstavišti.

Kateřina Jandová se živí jako programátorka, ale také se věnuje stuntridingu. | Foto: Deník/Michal Hrabal

Stuntriding není podle Jandové moc známý ani mezi motorkáři. „Je málo holek, které se věnují stuntridingu, i v Evropě by nás člověk napočítal na prstech jedné ruky. Zatím neexistuje ženská kategorie, vždycky musíme jezdit dohromady s chlapama," říká usměvavá blondýnka.

Její první motorkou byla stopětadvacítka. „Strýc mi poradil, že bych neměla jít rovnou do ‚šestistovky‘, ať si koupím nejdříve ‚stopětadvácu‘. Byla taková malá, ale měla jsem stejně velkou radost. Potom jsem si pořídila ‚šestikilo‘, a to už byl přesně ten pocit, ta rychlost, jaký jsem chtěla a ten zvuk byl boží," svěřuje se Jandová.

Zdroj: Youtube

Pokračuje ve stopách svého dědy. „Byla jsem hodně překvapená. Babička našla nějaké fotky, na kterých byl děda na motorce, kde ji zvedal na zadní kolo, přeskakoval kládu, takže aniž bych to věděla, tak to mám možná v genech. Dozvěděla jsem se to, až když jsem začala jezdit po zadním," vzpomíná motocyklistka.

Akrobatické jízdě na motorce se nevěnuje na plný úvazek, živí se jako programátorka. „Stuntriding je bohužel malé odvětví a v Čechách neznám nikoho, kdo by se tím uživil. Jsem programátorka, pracuji vlastně odkudkoliv, z auta, kde mám udělaný takový mini office," zmiňuje mladá žena.

Svatbu plánuje i s motorkami

Jandová studovala obor umělá inteligence na Českém vysokém učení technickém. „Když jsem studovala, byla jsem pořád u kompu, v učení, v matematice a motorka byl můj únik. Vždy jsem se vybouřila, nějak jsem si pustila adrenalin do žíly. Bavilo mě to a původně jsem vůbec neměla ambice být profesionálkou, ale chtěla jsem umět jezdit po zadním. Měla jsem to jako totální vypnutí hlavy a relax od učení," přibližuje akrobatka.

Život bez motorky už si nedokáže představit. „Dělá mi radost ten pocit, že si s motorkou můžu dělat, co chci, že ji mám fakt v ruce. Chci se naučit nějaký nový trik, ještě víc ovládat motorku a hezky projíždět zatáčky na koleno, protože v tom jsem slabší," povídá Jandová. S přítelem plánuje svatbu. I s motorkami.

Motorkářům vzkazuje, aby si jízdu užívali a zbytečně nešli na hranu. „Pak si myslím, že přichází úrazy a pády," poznamenává.