Jiné je to s nákupem větších položek, jako jsou aktovky nebo pouzdra. Ty musí dětem zajistit sami rodiče. „Mám tři dcery, takže ty to neničí. Nenakupujeme to každý rok" vysvětluje Kůrečková. Papírnictví navštěvuje podle potřeby v průběhu celého roku. Zvýšení cen školních pomůcek jako zásah do rodinného rozpočtu nevnímá. „Letos v dubnu jsme kupovali aktovku, stála asi šest stovek. To mi v dnešní době nepřijde moc," vysvětlila matka tří školaček.

Majitelka kuřimského papírnictví Denisa Hebnarová odhaduje, že zboží od dodavatelů zdražilo asi o dvacet procent. „Promítne se to i do našich cen, ale pokles zákazníků neočekáváme. Bude to tak, jako každý rok," vyjádřila se Hebnarová. Zásoby zboží už má ve svém papírnictví připravené, od začátku srpna jen dolaďuje poslední detaily. Podle jejich slov se kromě počtu zákazníků nezmění ani trendy mezi dětmi. Žádané by tak měly být stejně jako v předchozích letech aktovky a pouzdra s motivy jednorožců a Minecraftu.

V brněnské prodejně Koh-I-Noor ve frekventované Masarykově ulici se na začátek školního roku připravují už od začátku srpna. Největší nápor zákazníků očekávají koncem srpna a první zářijové týdny. „Společně s Vánocemi je to pro nás nejvytíženější období v roce. Příprava zatím probíhá stejně jako v minulých letech,“ sdělil za firmu mluvčí Jan Kubát.

Jak moc se aktuální krize projeví na nákupech zákazníků, si zatím odhadovat netroufají. Také oni se však museli uchýlit ke zdražování produktů. „Zlevňovat v době, kdy narůstá doslova úplně všechno možné není. Budeme rádi, když některé produkty ponecháme na stejných cenách, jako doposud,“ doplnil Kubát.

Obavy o nedostatek zásob nicméně lidé v brněnském papírnictví obavy mít nemusejí. „V naší prodejně nakoupí zákazníci veškerý papírenský sortiment a pochopitelně na začátku školního roku je obrovský zájem o veškeré vybavení, které děti potřebují do školních lavic. Od tužek, přes pastelky, vodovky, temperové barvy, modelíny, až po sešity,“ vyjmenoval mluvčí.

Zároveň poradil, aby rodiče nenechávali přípravu svých ratolestí do školy na poslední chvíli, a vyhnuli se tak dlouhému čekání ve frontách. „Určitě je dobré jít nakoupit včas, aby se zákazníci vyhnuli frontám a především, aby na ně měly naše prodavačky dostatek času. Hodně klientů totiž potřebuje při výběru poradit, a proto zaměstnáváme lidi, kteří sortimentu rozumí a umí jejich požadavky vyřídit,“ vysvětlil mluvčí společnosti Koh-I-Noor Jan Kubát.