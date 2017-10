Akvapark za Lužánkami možná postaví soukromník

Brno – Jsem šťastný, ale také smutný. Takto několikrát při rozhovoru popsal své pocity útočník brněnské Zbrojovky Francis Koné, který dostal cenu Fair Play od fotbalové federace FIFA za to, že v únoru pohotově vytáhl zapadlý jazyk brankáři Martinu Berkovcovi. Není divu. Jeho cestu do Londýna, kde se v pondělí udělovaly ceny, totiž překazila administrativní záležitost. „Šlo o problém s vízem do Anglie. Jsem šťastný, ale je škoda, že jsem tam nemohl být,“ řekl šestadvacetiletý Koné.