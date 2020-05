/FOTO/ Alej z listnatých stromků nepotěší obyvatele Rozdrojovic na Brněnsku. Vysadit podél cesty k lesu je chtěla na jaře skupina lidí z vesnice v čele s Hanou Antonínovou. Pole kolem cesty, do kterého chtěli stromky umístit, obdělává Zemědělské družstvo Jinačovice. Jeho představenstvo výsadbu odmítlo.

Vizualizace zamýšlené aleje. | Foto: Jiří Španiller

„Cesta, na které stromky měly být, nesouhlasí s mapovým podkladem. Hrozilo nebezpečí, že by stromy byly na cizích pozemcích a způsobilo by to neshody mezi lidmi,“ zdůvodnil odmítnutí předseda družstva Roman Cibulka. Navíc by podle něj velký strom vytáhl vodu z okolní půdy.