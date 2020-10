„Každá účastnice do soutěže přináší svůj neobyčejný lidský příběh. Věřím, že v současné době pandemie a vládních opatření je třeba takové příběhy připomínat, mě samotnou obětavost zúčastněných dam inspiruje,“ řekla Kalivodová.

Ve veřejném online hlasování projevili lidé největší přízeň vítězce Alici Tobiášové. Ta se od roku 2013 intenzivně věnuje charitě. Mimo jiné je hlavní organizátorkou dobročinného vánočního koncertu nazvaného Adventní Petrov. Za dobu své činnosti pomohla získat pomoc pro rodiny s postiženými dětmi v celkové výši přes devět milionů korun. „Není to běžná práce na osm hodin denně a konec. Často pracuji až do noci, přes víkendy. Ale neztrácím motivaci. Hlavně díky mé rodině, která je mi v této práci oporou,“ řekla vítězka soutěže Tobiášová.

Kromě ní se letošního ročníku zúčastnila řada žen, které pomáhají ostatním lidem v řadě různých oblastí. Z oblasti zdravotnictví organizátoři mimo jiné ocenili spoluzakladatelku společnosti AD VITAM Petru Jílkovou, která se zabývá zlepšením kvality života pacientů se závažným, chronickým nebo kombinovaným onemocněním a domácí ošetřovatelskou péčí. Do jihomoravského finále byla nominovaná i právnička Petra Zdražilová, která se snaží o zlepšení životní situace lidí v léčebnách a zařízeních sociálních služeb. „Nejvíce mně dokáží zasáhnout případy dětí, ať jde o otázku svěření do péče po rozvodu rodičů nebo týrání. Tyto případy bývají složité, ale s kolegy děláme co je v našich silách,“ komentovala svou práci Zdražilová.

Vítězce poblahopřál i radní Jihomoravského kraje Milan Vojta. „Alice Tobiášová je skvělá žena, ona a její práce si ocenění rozhodně zaslouží. Je potřeba vyzdvihovat pozitivní příklady lidí, kteří takto neúnavně pracují pro druhé. Všechny finalistky jsou jedinečné osobnosti a jsem moc rád, že je v Jihomoravském kraji máme,“ uvedl k soutěži Vojta.

Vítězka postupuje do celorepublikového finále, které se uskuteční 12. října 2020 v Senátu Parlamentu ČR.