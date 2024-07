Jednalo se o 191 mladých dospělých, kteří byli součástí Evropské longitudinální studie těhotenství a dětství (ELSPAC) a následně se ve věku 28 až 30 let zúčastnili vyšetření pomocí magnetické rezonance na CEITEC Masarykovy univerzity. Všichni z prenatální kohorty ELSPAC se narodili na jižní Moravě, a to v Brně nebo ve Znojmě, v letech 1991 a 1992. Nyní jsou tedy někteří možná právě i čtenáři Brněnského deníku Rovnost. Samozřejmě se někteří z nich mohli přestěhovat, ale mnozí třeba zůstali na jihu Moravy.

Čemu konkrétně se bádání věnuje?

Na začátku devadesátých let jsme se ptali nastávajících matek, kolik alkoholu pily jak před otěhotněním, tak v těhotenství. Zjistili jsme, že množství alkoholu, který ženy zkonzumovaly před těhotenstvím, vliv na zdraví potomka nemělo. Vliv však měla skutečnost, kolik alkoholu vypily v polovině těhotenství. U nás přibližně šestnáct procent žen uvedlo, že v půlce těhotenství pily alkohol, takže už v době, kdy rozhodně věděly, že čekají dítě. U jejich potomků jsme viděli vliv na to, kolik následně v dospělosti užívali návykových látek. Viděli jsme také, jak jejich mozek funguje při úkolu, který souvisí se získáváním odměn. Mladí dospělí při vyšetření v magnetické rezonanci hráli hru, jejímž cílem bylo nasbírat co nejvíce bodů. My se tak mohli podívat, jak jejich mozek reaguje na získávání odměn či jejich ztrátu.

Jaké výsledky výzkum přinesl?

Vyšlo nám, že děti matek, které v polovině těhotenství pily alkohol, měly vyšší odpověď mozku v několika centrech, jež souvisejí s odměnami. Čím více pily těhotné alkohol, tím pak byla reakce na odměny v těchto centrech mozku vyšší. Potomci těchto matek také v dospělosti více užívali marihuanu. Tyto výsledky se nezměnily, ani když jsme analýzy korigovali s ohledem na vzdělání nebo depresi matky během těhotenství. Naše výsledky tedy naznačují, že je to skutečně alkohol konzumovaný v polovině těhotenství, který se dostává přes placentu až k dítěti, a není to nějaká třetí proměnná, která by pozorované vztahy vysvětlovala.

Lišily se výsledky mezi muži a ženami?

Přibližně polovina našich účastníků byli muži, takže jsme se na tuto otázku mohli snadno zaměřit. Zatímco reakce mozku na odměnu a užívání návykových látek byla stejná jak u mužů, tak u žen, reakce na absenci ztráty bodů při plnění úkolu byla naopak silnější u mužů než u žen. A to ve dvou oblastech. Jednak v oblastech ve zrakové kůře, což může souviset s vyšší odpovědí mozku na stimuly indikující absenci ztráty, a jednak v putamen, což je jedno z bazálních ganglií, které souvisí se zpracováváním odměny a často je velmi aktivní u lidí, kteří trpí závislostmi.

Myslíte, že těhotné do dotazníků uváděly pravdivé informace ohledně užívání alkoholu?

Při sběru dat na začátku devadesátých let vyplňovaly matky dotazníky anonymně pod číselným kódem. Myslím, že je daleko snazší napsat pravdu, která není spojená s jejich jménem, než někam konkrétně přijít, říct vše nahlas a spojit to se svou osobou. Samozřejmě můžou být odpovědi mírně zkreslené, protože se jednalo o dotazník, neměřili jsme respondentkám hladinu alkoholu v krvi. Myslím ale, že jim anonymita dotazníků dala určitý pocit bezpečí. V primárních analýzách jsme navíc ženy rozdělili do dvou skupin, kdy jedna uvedla, že v polovině těhotenství pila a druhá, že nepila. Takže i pokud by některá z žen na nějakou skleničku například zapomněla, pořád by spadala do stejné skupiny žen, které uvedly, že v polovině těhotenství požívaly alkohol.

Zmínila jste, že mladí dospělí, jejichž matky v těhotenství pily alkohol, více užívají marihuanu. Je možné tyto závěry vztáhnout i na cigarety nebo jiné drogy?

Vliv pití alkoholu během těhotenství na kouření cigaret jsme nenašli. Co se týče jiných drog, neměli jsme dostatečné množství účastníků, kteří by brali LSD nebo jiné tvrdé drogy. Z pohledu statistiky jsme tedy neměli dostatečnou sílu tuto skupinu vědecky prověřit. Proto jsme se vyjadřovali pouze k marihuaně.

Co třeba ženy, které o svém těhotenství v prvních týdnech ani neví? Lze zjištěné výsledky vztáhnout i na ně?

To už by byly jen moje domněnky. Naše hypotézy vycházely z toho, že se u plodu v různých fázích těhotenství vyvíjejí různé struktury mozku. Pro samý počátek těhotenství jsme tedy konkrétní hypotézy neměli. Ani bychom je navíc nemohli testovat, protože máme z dotazníků jen informace o tom, kolik pily matky v polovině těhotenství anebo před otěhotněním. Z vědeckého pohledu tedy pro tuto otázku nemůžu poskytnout žádné závěry.

Byl pro vás tento výzkum něčím neobvyklý nebo přelomový?

Unikátnost našeho bádání spočívá v tom, že máme o našich účastnících třicet let dat, jejichž počátky spadají už do prenatálního období, a zároveň i spoustu dalších demografických informací, které můžeme použít jako kontrolní proměnné v našich analýzách. Například, jak jsem zmiňovala, depresi u matky, socioekonomický status nebo vzdělání. To znamená, že dokážeme velmi dobře namodelovat situaci v rodině a poté se podívat, jak daný mladý dospělý žije. Dlouhodobost dat je tedy pro naši studii a analýzy velmi přínosná.

Je podobná metoda sběru dat ve vašem oboru často využívaná, nebo se jedná spíše o raritu?

Připravovat podobné studie je obecně běh na dlouhou trať, proto je jich málo a jsou velmi vzácné. Mám však to štěstí, že většina mého výzkumu z posledních let z těchto dat vychází. Rozhodně to ale v rámci mého oboru není standard, časté jsou spíše průřezové studie. Sledovat někoho třicet let, to už je kus života. V tom je ale ta preciznost a síla našich dat.

V čem je vaše studie unikátní?

Existuje poměrně hodně studií, které se zaměřují na matky, jež v těhotenství pily hodně. Tyto výzkumy pak u dětí popisují změny v obličeji a závažné kognitivní nedostatky. Tato populace je poměrně detailně zmapovaná. Pak ale existuje právě tato šedá zóna, tedy mírné pití alkoholu v těhotenství, a tam až dosud nebylo jasné, kde přesně je ta hranice. To je zásadní otázka a přínos naší studie.

Zatímco tedy mírné pití alkoholu v těhotenství není později na dětech na první pohled viditelné, u větší konzumace je tomu naopak?

Přesně tak, pokud matka pije opravdu hodně, pak je to samozřejmě u dítěte na první pohled vidět. Děti s fetálním alkoholovým syndromem jednak vypadají jinak a zároveň mají odlišné kognitivní schopnosti. Efekty, které jsme studovali my, jsou ale opravdu mírnější a člověk si jich na první pohled nevšimne. Přitom ale mohou vysvětlovat například vyšší míru užívání návykových látek v populaci nebo proč je někdo užívá a jiný zas méně. Případně, co jednotlivce vede k tomu, že na odměny reaguje konkrétním způsobem, a může tak být třeba náchylnější ke gamblingu nebo jiné závislosti. V podstatě nám naše bádání umožňuje pochopit individuální rozdíly mezi lidmi. Sama si často říkám, proč se někdo chová tak a někdo jinak. Standardně si o tom můžou lidé třeba povídat u kávy. My můžeme problém vystopovat až do jeho samotných počátků.

Chystáte v budoucnu další podobné výzkumy?

Aktuálně rozjíždíme novou velkou studii, kdy budeme skenovat přibližně šestileté děti z kohorty CELSPAC: The Next Generation. Tato novější brněnská kohorta je unikátní v tom, že její účastníci poskytli pro výzkumné účely i vzorky krve z doby těhotenství, pupečníkovou krev, a další biologické vzorky. Cílem této nové studie je porozumět mechanismům, které ovlivňují vývoj mozku u dítěte a náchylnost k různým vývojovým poruchám.