Nemocnice se tak připojuje k výzvě Naočkujeme milion. „Naším cílem je akci podpořit v rozsahu sto vakcinací denně,“ uvedla ředitelka SurGalu Jitka Kellnerová.

U svaté Anny je 75 zdravotníků s covidem: téměř všichni se nakazili doma

Zájemci si budou moci vybrat z vakcín Pfizer nebo Moderna a to od třinácti do devatenácti hodin v pracovní dny a od půl deváté ráno do půl čtvrté odpoledne o víkendech. Očkovat se v SurGalu mohou i neregistrovaní.