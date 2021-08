/FOTO/ Nepřítel vinné révy zaútočil na vinohrad na svahu brněnské Farské zahrady v Komíně. Mšička révokaz napadla listy keřů. Rostliny poškozené tímto hmyzem budou vyřezány a spáleny přímo v areálu zahrady.

Škůdce mšička révokaz se vyskytla na listech vinné révy ve Farské zahradě v městské části Brno-Komín. | Foto: se souhlasem městské části Brno-Komín

Z toho nemá radost komínská starostka Milada Blatná. „Chtěla jsem to odvézt do kompostárny, ale bohužel to není možné. Škůdce by se mohl rozmnožit na další rostliny,“ přiznala.