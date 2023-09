/FOTO/ Tehdejší předseda vlády a poslanec Andrej Babiš na schůzi Poslanecké sněmovny před pěti lety při projednávání otázky důvěry vládě na adresu tehdejšího poslance Miroslava Kalouska uvedl, že rozkrádal ministerstvo obrany a „zabil lidi cez padáky“. Kalousek Babiše za tento výrok zažaloval. Nejvyšší soud v pátek oznámil, jak ve sporu rozhodl.

Andrej Babiš se musí za své výroky na adresu Miroslava Kalouska omluvit, rozhodl Nejvyšší soud. | Foto: Deník/Jiří Kostka

V dovolacím řízení Andreji Babišovi nařídil se za své výroky Miroslavu Kalouskovi omluvit. Zrušil tím předešlá rozhodnutí okresního soudu Prahy-Západ a odvolacího Krajského soudu v Praze, které Kalouskovu žalobu původně zamítly.

Předešlá rozhodnutí argumentovala tím, že na půdě Poslanecké sněmovny platí nejvyšší míra svobody projevu. Nejvyšší soud s tím ale nesouhlasil. Podle něj výroky pronesené v Poslanecké sněmovně podléhají stejným kritériím jako výroky pronesené kdekoliv jinde. „Záleží na tom, jaká je povaha daného výroku a jestli obsahově souvisí s výkonem veřejné moci toho, kdo ve Sněmovně hovoří. Tady to byl premiér a jednalo se o otázku důvěry vládě. Pokud by se ten výrok dal zařadit k probíranému problému, nesl by za něj odpovědnost stát. Protože ale měl povahu zcela osobní, tak tím pan Babiš z výkonu funkce veřejného činitele vykročil a musí si za něj odpovídat sám,“ vysvětlila rozhodnutí předsedkyně soudního senátu Martina Vršanská.

Žalovaný Babiš svými výroky podle nejvyššího soudu sledoval své zcela osobní zájmy, když emotivně reagoval na projev Kalouska, který sám pokládal za osobně urážlivý. Nejednalo se podle soudu ani o výroky, které by bylo možno pokládat za formu politického boje.

Omluvu má Babiš přednést přímo na nejbližším plénu Poslanecké sněmovny a následně ji Kalouskovi zaslat také písemně do tří dnů. Lhůta se počítá po datu, co Babiš rozhodnutí soudu obdrží. Verdikt musí nejdříve nabýt právní moci. To se stane doručením rozhodnutí oběma stranám sporu. Doručovat jej bude soud prvního stupně, v tomto případě Okresní soud pro Prahu-Západ.

Považuje to za dostatečné zadostiučinění

Kalousek už nynější rozsudek považuje za dostatečné zadostiučinění. „Teď budu se zájmem čekat, zda Andrej Babiš svoji povinnost splní, či zda se toho budu muset domáhat exekučně,“ komentoval Miroslav Kalousek rozhodnutí soudu na sociální síti X.

Babiš uvedl, že k rozhodnutí soudu nemá co komentovat. „Rozhodnutí budu respektovat, i když s tím nesouhlasím. Proto v této věci podám ústavní stížnost,“ řekl Babiš ČTK.

Babišovu výroku z roku 2018 předcházel proslov Miroslava Kalouska, který Babiše kritizoval, že do propírané kauzy Čapí hnízdo zapojuje své děti. Babiš na to prudce reagoval a Kalouska osočil, že „zabil lidi cez padáky.“