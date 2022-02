Vít VrchovskýZdroj: poskytl Vít Vrchovský

Vít Vrchovský

34 let, Adamov, technický pracovník

Na začátku epidemie jsem zpravodajství ještě sledoval poměrně hodně. Po několika měsících jsem to ale úplně vypustil. A od té doby je, myslím, můj život šťastnější. Kovid byl prostě všude a na člověka to padalo ze všech stran. Řada opatření byla z mého pohledu naprosto nesmyslných a postrádala logiku. Řekl jsem si a dost, nebudu se tím vzrušovat a řešit to. Nechal jsem se naočkovat, abych ochránil sebe a případně i své nejbližší, nařízení se snažím dodržovat. Tím to pro mě končí. Zabrušovat do nějakých diskuzích, co je správně a co ne, je pro mě ztráta energie a času. Přál bych si, aby to šílenství kolem kovidu už skončilo a lidé mohli ve zdraví zase normálně žít.