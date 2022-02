František Synek.Zdroj: Deník / Pavel Podešva

František Synek, 66, etnograf, historik, publicista, Svatobořice - Mistřín

Jsem překvapený z ataku Ruska na celé území Ukrajiny a bojím se budoucnosti. Oceňuji projev pana prezidenta. ale mám pocit, že nám politikové říkají jen polovinu pravdy. Pravda není jen černobílá, někdy je trochu jinde, než se uvádí a já mám pocit, že je to i případ tady toho. Myslím, že to není úplně tak, jak uvádí evropská média. Všechno jsou to reakce na nějaké příčiny, toto je důsledek nějakého dlouhodobějšího konání. Myslím, že co se týče Varšavské smlouvy, mělo se zrušit všechno. Pravda je složitější a těžko se v tom orientovat. Mě už se to netýká, je mi 66 let, ale jsou tady děti. Je mi z toho smutno.