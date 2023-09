/VIDEA/ Lípa na školní zahradě v Sulíkově na Blanensku nebo vzácná katalpa v zahradě vily Stiassni v Brně se ucházejí o hlasy svých příznivců v anketě Strom roku. Jsou mezi deseti finalisty soutěže.

Vzácná katalpa poutá pozornost návštěvníků v samotném srdci zahrady prvorepublikové vily Stiassni v Brně. Strom je starý asi pětadevadesát let, navrhovatelkou je Kateřina Konečná. | Foto: Tomáš Kalous

Lípa velkolistá na školní zahradě v Sulíkově na Blanensku. Lípa je stará čtyři sta let. Navrhovatlkou je Zora Javorská.Zdroj: Tomáš KalousLípa v Sulíkově byla svědkem radostí, ale také bojů a strachu z válek. Pamatuje děti italských uprchlíků i romské chlapce, kteří jednoho dne nepřišli do školy, protože byli odvezeni do koncentračního tábora. Lípa je symbolem svobody a připomínkou, že dobro nakonec vždycky zvítězí. Hlasovat můžete ZDE.

Vzácná katalpa poutá pozornost návštěvníků v samotném srdci zahrady prvorepublikové vily Stiassni v Brně. Houževnatý strom má obdivuhodnou schopnost regenerace, přežil vyvrácení větrem i několik stavebních úprav ve svém okolí. Odráží tak tragické události dvacátého století a osud židovské rodiny původních majitelů vily. Hlasovat můžete ZDE.

Anketa Strom roku končí úderem půlnoci 8. října. Na samotný závěr hlasování organizátoři z Nadace Partnerství připravili novinku. Do superfinále postoupí pouze polovina ze současných deseti finalistů. Stromy, které nezískají dostatečný počet hlasů do 1. října, zůstanou pod čarou a nebudou mít šanci na výhru.

Pětici superfinalistů s nejvíce hlasy se otevře možnost získat titul Strom roku 2023 i od podporovatelů jiných kandidátů. Z jedné e-mailové adresy lze hlasovat po dobu soutěže pouze jednou, to po dobu superfinále ale přestane platit. Pro finální pětku tak bude možné zahlasovat z jednoho e-mailu i podruhé – bez ohledu na to, jaký strom jste podpořili v současném kole.

Nápad na uspořádání soutěže o nejpoutavější strom vznikl v Brně v roce 2000. Ve stejném roce se zrodil i český Den stromů. Anketa navazuje na aktivity prvorepublikových okrašlovacích spolků. O dva roky později se díky Nadaci Partnerství nápad rozšířil do celé republiky a do konce i za hranice.