/FOTOGALERIE/ Spousta barev a inspirace Piccasem. Dvě stěny podchodu pod Gajdošovou ulicí v brněnských Židenicích rozzářily barevné malby. Podchod je od pondělí nachystaný na nápor lidí při další etapě uzavírky kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace.

Stěny podchodu pod Gajdošovou ulicí v brněnských Židenicích rozzářily barevné malby. | Video: Deník/Robin Fajmon

Potrvá od příštího týdne až do listopadu příštího roku. Že podchodu úprava svědčí, potvrdilo Deníku v pondělí vícero kolemjdoucích. Jsou rádi, že v podchod už není znečištěný. „Je super, že už tu nejsou jenom špinavé zdi. Malby vypadají moderně a jsou složené z hodně prvků,“ ocenil například Marek Vokoun.

Někteří kolemjdoucí ani nevěděli, že podchod upravovali umělci. „Prvně jsem si myslela, že to udělali nějací vandalové, a ne umělec. Určitě je to lepší než zašlé zdi. Podle mě je to dost divoké, ale mladším lidem se to určitě líbí,“ podotkla důchodkyně Květa Dobrovská.

Roční opravy vody a kanalizace v brněnské Gajdošově: začínají přípravné práce

Všichni oslovení se shodli na tom, že malby mohly pokračovat i podél schodů, kde jsou prázdné zdi. „Vypadá to líp než špinavé a popsané zdi. Je to moc pěkný design. Myslím si, že se to může i ostatním líbit. Jediná škoda je, že kolem schodů to zůstalo při starém,“ řekl Deníku student Tomáš Franěk.

Podchod vymaloval známý streetartový malíř Stanislav Bílek, který působí pod uměleckým jménem Apoka. „Jedna strana je na motivy Piccasova obrazu Guernica, který symbolizuje válku a mír. Druhá je věnována komunikaci,“ vysvětlila místostarostka Židenic Jana Šťastná.

Kvůli plánované uzavírce v Gajdošově ulici bude podchod jediným způsobem, jak překročit Gajdošovu mezi Táborskou ulicí a Starou osadou. „Podchod byl dlouhodobě v hrozném stavu. Chodí tudy děti na základní školu nebo lidé do kostela," sdělila místostarostka.

Uzavírka omezí provoz v Gajdošově ulici vždy do jednoho jízdního pruhu v každém směru. „Každý směr bude jedním pruhem vždy průjezdný, abychom udrželi dopravu alespoň trochu plynulou. I kvůli tomu se dočasně zruší autobusová zastávka Gajdošova,“ vysvětlila Šťastná.

Další plánovaná etapa rekonstrukce v Gajdošově ulici začne v pondělí 27. listopadu.