S novým ceníkem zahájí Aqualand Moravia letošní prázdninovou sezónu. Dosavadní dvě kategorie vstupného se od posledního červnového pátku zruší a všichni návštěvníci zaplatí při vstupu jednotnou cenu. Další novinkou letošních prázdnin bude sportovní léto v aquaparku.

Doposud zaplatili návštěvníci aquaparku na pokladně za dospělé vstupné 1 149 korun, zlevněné vstupné například pro děti nad šest let činilo 899 korun. Do dalšího léta Aqualand Moravia vkročí s jednotným vstupným pro všechny.

„Rozhodli jsme se, že uděláme revoluční krok a zavedeme jednotnou vstupenku za 999 korun pro všechny. Pokud srovnáme hodnotu vstupenek z loňska, je to u dospělého návštěvníka úspora 150 korun na osobu," popsal ředitel Aqualandu Moravia Petr Pavlacký.

Pokud dorazí dospělý návštěvník s jedním dítětem starším šesti let, ušetří oproti minulé letní sezóně padesát korun. „Kapacita areálu je v létě velká a můžeme si dovolit vstupné zdostupnit. Výhodou tohoto kroku je také jednodušší orientace v ceníku," doplnil Pavlacký.

Nejvýhodnější vstupenky pořídí návštěvníci na e-shopu. Novinkou zde letos bude takzvaná flexibilní cena, která se bude pohybovat v rozmezí 699 až 949 korun. „A to v závislosti na zaplněnosti areálu, aby byl co nejvíce průměrně vytížený," vysvětlil Pavlacký.

Zlevněný bude oproti loňské sezoně odpolední vstup po páté hodině. Oproti loňským 849 korunám návštěvníci zaplatí 499 korun. V novém ceníku jsou k dispozici i permanentky na tři vstupy se slevou 33 procent či pět vstupů se slevou 50 procent. Vstupenku s padesátiprocentní slevou nově mohou pro další návštěvu získat návštěvníci při odchodu z aquaparku.

Program letošního léta v Aqualandu bude ve znamení sportu. „Letos je všude kolem nás, počínaje Mistrovstvím světa v biatlonu v Česku, hokejovým zlatým mistrovstvím, fotbalovým evropským šampionátem a olympijskými hrami v Paříži," vyjmenoval marketingový manažer Tomáš Svoboda.

Sport se v létě v aquaparku prolne do tematických animačních aktivit a odehrají se v něm soutěže v lukostřelbě, plavání a člunkovém běhu. Druhou červencovou sobotu se zde uskuteční sportovní den, vystoupí známá fotbalová jména i několikanásobný mistr světa a Evropy ve freestyle footbagu Jan Webeer.

Jedenácté narozeniny aquapark oslaví o prvním srpnovém víkendu show, při které se pokusí o československý rekord v počtu maskotů na jenom místě. S letní sezonou se pak Aqualand rozloučí hokejovým dnem. „Návštěvníky čeká autogramiáda s hokejisty Komety, případně s šampiony z Prahy," přiblížil Svoboda.

Od začátku letošního roku do poloviny června zaznamenal aquapark rekordní návštěvnost za toto období. Zavítalo do něj 330 tisíc lidí. „Překonali jsme první polovinu roku 2019, což byl pro nás hlavní milník předcovidových let," poznamenal Pavlacký.

Doposud nejvyšší návštěvnost Aqualandu za celý rok padla vloni, čítala 834 tisíc lidí. Průměrná délka jedné návštěvy je v létě podle Pavlackého více než pět hodin hodin.