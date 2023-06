/VIDEO, FOTOGALERIE/ Nový komplex atrakcí Tutti Frutti si od tohoto týdne užívají malí návštěvníci v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách na Brněnsku. Dva tobogány a jedna skluzavka jsou určené pro děti zhruba od dvou let. Náklady na vybudování byly přibližně patnáct milionů korun.

Aqualand Moravia láká na novou atrakci pro děti.. | Video: Deník/Alžběta Kadlecová a Michal Hrabal

Dospělí návštěvníci se shodují, že se na nových atrakcích děti zabaví samy. „Jsme tu s vnučkou poprvé a jsem moc spokojená. Je to tu protiskluzové, takže si mohu sednout a děti si hrají. Vypadá to, že tu budeme celou dobu,” uvedla ve čtvrtek Iveta Nechvátalová z Jaroměřic nad Rokytnou. Podobné mínění jako Nechvátalová má i Vladimír Helus. „Dcera má necelé tři roky a úplně si tu vystačí. Mohla by tady být celý den,“ dodal.

Věk dětí není rozhodující parametr. Aby malý návštěvník směl na tobogánech jezdit, musí mít alespoň jednadevadesát centimetrů. U nových tobogánů je i speciální protiskluzová podlaha. Celý nový komplex atrakcí má 107 metrů čtverečních. Právě název Tutti Frutti vymyslely samotné děti. „Barevné a hravé pojetí komplexu si spojily s ovocem. Návštěvníci nám pak pomohli vybrat názvy pro atrakce. Žlutý tobogán se jmenuje Banana, zelený Kiwi a fialová dvojitá skluzavka Berry,“ uvedl marketingový manažer akvaparku Tomáš Svoboda.

Zdroj: Deník/Alžběta Kadlecová a Michal Hrabal

Nejdelší z tobogánů je dlouhý patnáct metrů. Oblíbené jsou u dětí i chrliče vody, vodní mlýny a děla. Tutti Frutti vzniklo na místě původního bazénu Calimero, dětský komplex bude fungovat po celý rok, i přes zimu. Návštěvníci si letos od července za vstup do akvaparku mírně připlatí. „Změna v ceně vstupenek nebude velká. Doporučuji je kupovat na našem eshopu,“ řekl ředitel Aqualandu Moravia Petr Pavlacký.

Na pokladně si nyní dospělí koupí jednorázový vstup za 1099 korun, od července to bude o sto korun více. Zakoupením vstupenky v eshopu návštěvník naopak sto korun ušetří. Děti do šesti let mají vstup zdarma.

Aqualand Moravia je podle čerstvě vydaného žebříčku pátým nejnavštěvovanějším akvaparkem v Evropě. Loni tam přišlo 724 tisíc návštěvníků, což bylo číslo blížící se návštěvnosti areálu před koronavirovou pandemií, kdy v Pasohlávkách evidovali osm set tisíc lidí.

Spoluautorkou textu je ALŽBĚTA KADLECOVÁ.