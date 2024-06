Za uplynulých pět měsíců překonala návštěvnost v Aqualandu Moravia dosavadní rekord za toto období. „Díky této stabilitě by měly investice, které chystáme, dostat zelenou. Máme jich v plánu celou řadu, některé jsou již rozpracované," nastínil ředitel aquaparku Petr Pavlacký.

Úprav se ještě během letošní letní sezóny dočká vstupní hala. Bude se jednat především o nové osvětlení a nábytek s dalším vybavením. Novou podobu dostane i místní aquashop, kde si lidé mohou koupit například plavky.

Vedení aquaparku do budoucna plánuje postavit nové ubytování mezi tobogány. „Máme projekt na hotel s lůžkovou kapacitou pro dvě stě osob. Navázaný bude na zimní areál tak, aby zde lidé mohli přecházet suchou nohou," popsal Pavlacký.

V novém hotelu budou různé kategorie pokojů, od základních až po ty luxusní s výhledem na Pálavu. Ve čtrnácti apartmánech budou soukromé bazény.

Podle Pavlackého se nabízí možnost spojit výstavbu hotelu s dostavbou nového letního areálu. „Pokud padne finální rozhodnutí, půjde to ruku v ruce. V dostavbě letního areálu počítáme s dalším ramenem řeky a novými atrakcemi. Hotovo by mohlo být do dvou až tří let," sdělil ředitel aquaparku.

Aktuálně vedení Aqualandu Moravia řeší také projekt nových tobogánů do adrenalinové haly, které by nahradily dva stávající.