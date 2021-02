Až třináct tisíc fanoušků si v ní užije zápasy hokejistů brněnské Komety nebo koncerty zahraničních zpěváků. Tisíce lidí tam zamíří i třeba na kongresové akce či výstavy. Takové i další typy akcí nabídne připravovaná multifunkční hala, která vyroste na brněnském výstavišti. Představitelé města pro Arenu Brno nově hledají provozovatele.

Multifunkční Arena Brno na brněnském výstavišti. | Foto: vizualizace A PLUS a Arch.Design

Arénu dostane do užívání na patnáct let. „Prvních řekněme pět let totiž bude hala teprve získávat renomé a počet akcí i jejich návštěvníků bude teprve růst. Koncese na pět až deset let by tedy nedostačovala, protože polovinu času by provozovatel investoval do propagace a dobrého jména haly a teprve následně by ho čekal standardní provoz,“ vysvětlil brněnský radní a zároveň předseda představenstva Areny Brno Petr Kratochvíl.