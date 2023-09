Velká investice do stavby haly se setkala s kritikou opozice. „Z dokumentace vyplývá, že pro zisk úvěru bude muset město dát do zástavy svoji společnost Arena Brno. Pokud někdy v budoucnu dojde k neschopnosti splácet, připadne Arena Brno zcela České spořitelně. Můžeme tak bez nadsázky hovořit o nejrizikovější brněnské stavbě století, kdy veškerá rizika a hrozby nakonec zaplatí z daní všichni Brňáci,“ reagoval v červnu předseda klubu Pirátů Marek Lahoda.

Brněnský radní a předseda představenstva Areny Brno Petr Kratochvíl popsal Deníku, co řešil v souvislosti s halou v posledních týdnech i zájem promotérů o akce v nové multifunkční aréně.

Co bylo potřeba udělat od doby, kdy jste získali notifikaci od Evropské komise?

Potřebovali jsme doladit veškerou smluvní úvěrovou dokumentaci s bankou. Dále připravit veškerou dokumentaci k předání staveniště. A také jsme mimo jiné zastavovali akcie u banky. Byla to spousta věcí spojených například s úkony u notáře.

Projednávali jste něco i se zhotovitelskou firmou?

Řešili jsme způsob předání. Vytyčení staveniště, výškové body. Sám jsem byl zaskočený, ale bylo to velké množství práce.

Překvapila vás složitost příprav?

Spíše jsem čekal, že to bude rychlejší, ale do toho přišly dovolené, prázdniny. Museli jsme svolávat představenstvo, řada úkonů musela jít přes radu města. V létě se scházela v delších periodách. Od 15. července je to měsíc a půl a úplně urychlit to nešlo, protože dovolené byly na všech stranách. I na mé.

Jak dlouho stavba haly potrvá?

Dva a půl roku.

Řešíte dopředu se zástupci promotérů případné akce?

Registrujeme zájemce, který by chtěl novou halu otevřít. Intenzivně komunikujeme s velkými promotéry. Zatím si ale nemůžeme dovolit nasmlouvat něco, když jsme ještě nekopli do země. Teď jsme ve fázi budování týmu pro provoz haly a intenzivně jednám napřímo s velkými promotéry. Jeden je Live Nation a druhý je AEG (Anschutz Entertainment Group - pozn. red.).