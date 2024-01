Je v plánu další pokračování aristokratky?

Knih o aristokratce je šest. Má žena to ví. Vzhledem k tomu, že při prvním díle se nám narodil synáček, těsně po natáčení druhého dílu Aristokratka ve varu se nám narodila dcera, případné další pokračování budu muset opravdu probrat se ženou. Jestli by to zvládla, kdybychom v tom takhle pokračovali.

Jak se vám líbily prostory zámků, kde jste natáčeli. Obzvlášť Milotice, kde jste strávili asi nejvíce času?

Ty zámky jsou krásné, Milotice obzvlášť. Autor předlohy a kastelán pan Boček s paní Bočkovou nás tam krásně hostili, nám se tam skvěle natáčelo. Myslím si, že atmosféra a pohoda půjde i z filmu. Milotice jsme tentokrát prodali ve filmu ještě více než v Poslední aristokratce.

Jsou postavy ve druhém díle rozumnější nebo více divoké?

Kdyby se postavy moc měnily, celý koncept se podle mě rozpadne. Ani v knihách se úplně nevyvíjí. Malinko jsem omezil spotřebu ořechovky u Elišky Balzerové, aby její játra tak netrpěla. V prvním díle měla povoleno v rámci role, aby popíjela a role se jí dobře hrála. Tentokrát jsem jí tam přidal ještě jednu lásku, která je také v knižních předlohách, ale to už vidí diváci v kině.

Zdroj: Evolution Films

Takže ořechovka byla pravá.

Eliška k tomu natáčení přistoupila metodou Stanislavského, to znamená, že všechno musí být pravé. Ořechovka musí být pravá. Někdy jí tak chutnala, že jsem měl podezření, že některé klapky v uvozovkách kazila, aby mohla být další klapka a mohla se dostat do veselé nálady. Nechali jsme pro ni vyrobit ořechovku paní Tiché, ale právě proto, že jsem trochu omezil její spotřebu během natáčení, troška zbyla. Možná se tím pádem dostanou nějaké ořechovky některým divákům, které se možná ještě objeví v některých soutěžích.

Své zážitky z natáčení přiblížily i herečky Yvona Stolařová a Simona Lewandowska.

Yvona Stolařová o nejsložitější scéně ve filmu:

„Měla jsem na natáčení scénu, kdy jsem měla proběhnout hejnem hus a myslím, že ve filmu nakonec není. Několikrát jsem se hecla, že to dám a myslím, že jsem to nedala nakonec ani jednou. Husy jsou hodně velké a já mám metr padesát, takže jsem se jich bála.“

o nejhezčím momentu:

„Obecně mám ze zvířat respekt, a to že tam jezdím na koni, je pro mě takový adrenalin. Vždy se na to těším a je to zároveň stresující. Byl tam takový moment, kdy mě kůň poslouchal lépe než Zdendu (Zdeněk Piškula - pozn. red.), a to jsem si říkala: Jo, jsem dobrá.“

o vztahu Maxe a Marie:

„Projde prvními komplikacemi, když se tam objeví Denisa. Vztah čeká zkouška.“

Zdroj: Evolution Films

o životě aristokratky ve skutečném životě:

„To bych si nedokázala představit. Protože bych nechtěla řešit takové finanční problémy.“

o Evženu Bočkovi a jeho ženě:

„Bylo to jako na návštěvě u sousedů. Už se známe.“

Simona Lewandowska o roli Denisky:

„Deniska rozvíří vody na zámku Kostka. Bude bourat hranice, podle mě právem. Lidé se mohou těšit na to, že každého minimálně jednou vykolejí.“

o natáčení v Miloticích na zámku:

„Bylo to bezvadné, protože jsme byli především na jednom místě, takže byla hodně fajn parta. Měli jsme štěstí, že tam nebyl žádný prudič. Moc jsem si to užila.“

Zdroj: Evolution Films

o nejkrásnějším zážitku z natáčení:

„Nejkrásnější zážitek byl, kdy jsme s Yvonkou točili scény v pokojíčku a byli jsme celý den v našich postýlkách. Byla tam velká zima. My jsme ani nevylézali a oni nám jenom měnili termofony. Povídali jsme si a hodně jsme se zblížili.“

o špatné vzpomínce na natáčení:

„Celou dobu jsem se držela. Chodila jsem brzy spát, dobře jsem jedla a jeden den přijel na návštěvu choreograf Marek Zelinka a další lidé, strhnul se večírek a já jsem druhý den točila taneční scénu a velké monology. Trpěla jsem dvanáct hodin. Strašně jsem se na sebe zlobila a Táňa Dyková se mi smála, že to jsou amatérské chyby se opíjet před velkým dnem.“

o tom, jak se sžila s postavou Denisky:

„Moc mě to bavilo. Cítím, že v určitých prostředích mám pozici narušitele, že bourám hranice. Byla jsem ráda, že se do toho můžu opřít.“

Zdroj: Evolution Films