/VIDEO/ Projet se nejnovějším autem s hybridním pohonem nebo dokonce autem na vodík? To si v pátek mohli vyzkoušet zájemci v brněnských Žabovřeskách. Toyota totiž v prodejně ve Veslařské ulici představila své nejnovější technologie. Některé z nich byly v České republice k vidění vůbec poprvé.

Auto na vodík si mohli zájemci i sami vyzkoušet. | Video: Deník/Jiří Kostka

Například hybridní vůz nejnovější generace, u kterého byla připravena i speciální zóna. Návštěvníci si v ní mohli prohlédnout různé varianty kol i barev. Zaujal také poloprůhledný model převodovky hybridního vozu. K vidění byl i nový model Toyoty Prius, který automobiloví kritici nazývají prvním Priusem s pěkným designem.

U vystavených modelů byly k dispozici dotykové obrazovky, na kterých si návštěvníci mohli prohlédnout detaily o jednotlivých autech i jejich technologiích. Zájemci chodili už od rána. „Chtěli jsme se podívat na pěkná nová auta a moderní technologie. Je to hezky přehledné. Na monitorech si můžeme prohlédnout všechno i zblízka. Za chvilku se nějakým autem snad i svezeme,“ popsal své dojmy třeba Jan Pavlík, který na přehlídku dorazil se svým vnukem.

Podle marketingového manažera českého zastoupení Toyoty Michala Veličky je hlavním posláním předváděcí akce ukázat, z jakých možností si mohou zákazníci Toyoty vybírat. „Je to zákazník, kdo u nás rozhoduje, který druh pohonu je pro něj ten nejlepší,“ vysvětlil Velička.

Souhlasí s ním i ředitel brněnského autosalonu, ve kterém byla auta k vidění. „Kdo chce, může si pořídit plně elektrické auto. Kdo trošku váhá, tomu doporučíme hybrida. Kdo bydlí třeba na sídlišti, vybere si hybrid, který se nenabíjí. Kdo tu možnost má, může si pořídit hybrid, který se dá připojit do zásuvky. Kdo je úplně odvážný, muže si koupit i auto na vodík. To vše je tady k vidění,“ rozpovídal se ředitel brněnského showroomu Miroslav Malásek.

Jízda vodíkovým elektromobilem

Právě auto s vodíkovým pohonem bylo jedním z největších lákadel předváděcí akce v brněnských Žabovřeskách. K vidění tady byly hned dva modely Toyoty Mirai. Jeden byl vystavený uvnitř, druhým se mohli zájemci dokonce i svézt. Takovou možnost dostal i reportér Deníku. Na jízdu vodíkovým elektromobilem se čtenáři mohou podívat v galerii.

Model Mirai je podle zástupců Toyoty jiný než auta jiných značek, která vodík používají jako palivo v klasickém pístovém motoru. „Mirai pomocí chemické reakce mění vodík na elektřinu. Proto auto označujeme jako vodíkový elektromobil,“ vysvětlil reportérovi Deníku jeden z předváděcích řidičů.

Zajímavostí je, že Mirai při jízdě čistí okolní vzduch, který z okolí nasává. Odpadní látkou vodíkového auta je totiž čistá voda. Ta se po jízdě stisknutím tlačítka H20 vypustí z „výfuku“ u prvého zadního kola. Vodík se do auta tankuje pomocí tlakové hadice do speciálního plnícího otvoru, odkud se pak rozvede do tří samostatných nádrží. Jedna z nich je i přímo pod středovým panelem, který je proto nezvykle široký. Dojezd se pohybuje okolo pěti set kilometrů.

Podle Maláska je ale provoz aut na vodík zatím v plenkách. Výroba vodíku totiž zatím není dostatečná. V České republice jsou jenom tři plnící stanice. Většina vodíkových aut tak zatím jezdí hlavně v Praze. „Připomíná mi to dobu, kdy na trh přišla auta na stlačený zemní plyn. Zpočátku taky nebylo kde tankovat a byla to taková rarita. Pak se do toho ale vložily velké firmy a dopravní podniky. Vybudovaly si vlastní plnící stanice a auta na plyn začala být úplně běžná,“ vysvětlil ředitel žabovřeského autosalonu.

Akce v brněnských Žabovřeskách byla součástí roadshow Toyoty po České republice. Japonská automobilka v ní od října do začátku prosince navštíví jednadvacet měst v Čechách i na Moravě.