Podle bílovického strážníka Miroslava Hlouška o problému vedení obce ví a majitele autobusu kontaktovalo. „Máme přislíbeno, že z toho místa zmizí. Prý shání odtah, aby ho odvezl do šrotu. Řešíme to, jde o čerstvou záležitost. Podle informací co mám, tak autobus dřív stál na soukromém pozemku v Bílovicích a teď se ocitl u bývalé léčebny,“ řekl Hloušek.

Obce mají v současnosti ohledně podobných situací větší oporu v legislativě než v minulosti. Dříve bylo obtížné prokázat, že jde o vrak. Nyní mohou úředníci jednat už po půl roce, kdy nemá auto platnou technickou prohlídku, a vyzvat majitele k nápravě. Postup potvrdil vedoucí boskovického odboru dopravy Roman Dokoupil.

„Po uplynutí dvou měsíců od výzvy má obec oprávnění vozidlo odstranit a odstavit jej na vhodném místě. V takovém případě pak provozovateli oznámí, kde a jak je možné si je vyzvednout,“ sdělil Dokoupil.

Pokud si auto nikdo nevyzvedne do tří měsíců, může dojít k dražbě. Okamžité odstranění je možné v případě, že překáží provozu. „Tehdy o tom rozhoduje policista nebo strážník,“ upřesnil Dokoupil.

Za odstavení hrozí pokuta až tři sta tisíc korun, výše záleží na místě. „Strážníci na území Boskovic monitorují déle odstavená auta. Jakmile zjistí, že jde o vraky nebo nemají platnou technickou kontrolu, hned to oznamují úředníkům k přestupkovému řízení a následnému řízení o odstranění,“ popsal praxi vedoucí Dokoupil.

Za uplynulé tři roky takto podle něj řešili dvanáct případů. Většinu z nich odstranili provozovatelé po prvotní výzvě. Jedno auto muselo pak odstranit město. Na výkup a ekologickou likvidaci vraků se v regionu specializuje řada firem. Jednou z nich je například brněnská společnost Barko, která za kompletní autovrak dodaný na provozovnu slibuje tři tisíce korun. S odtahem v její režii pak dva a půl tisíce korun.