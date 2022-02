Žalostný stav autobusové zastávky Zámecká kritizoval Marek Slavíček z Brna, který ji pravidelně využívá při cestách do práce. „Ve vzniklých dírách se často tvoří kaluže, takže když přijíždí autobus musíme poodstoupit do pole, aby nás nenahodil špinavou vodou. Už dlouho tu chybí chodník či osvětlení, což je problém hlavně v zimě, kdy je brzy tma. Byl bych rád, kdyby město zainvestovalo do oprav zastávky,“ sdělil na místě muž.