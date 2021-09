Měření rychlosti aut v pěší zóně - V historickém centru Brna měří strážníci od začátku července. - Používají ruční laserové radary, které nasazují běžně i u přechodů pro chodce, zastávek hromadné dopravy, škol a školek. - Rekordmanem je motorista, který 46 kilometrů v hodině, rychlost tedy překročil o 26 kilometrů v hodině. - Strážníci dosud zkontrolovali desítky aut. - Přestupků zatím zaznamenali okolo deseti. - Měřit plánují i do budoucna.

Podle radního Brna-středu pro dopravu Jana Mandáta z dosavadních výsledků měření plyne, že v něm strážníci musí pokračovat. „Potvrdily se stížnosti některých obyvatel, že tam auta rychlost nedodržují. Zároveň ukazují, že je legitimní diskuse o tom, kolik vozů má povolený vjezd do pěší zóny,“ řekl Mandát. V současnosti do ní smí na základě povolení vjet zhruba šest tisíc aut.

V pěší zóně musí být podle krajského koordinátora Besipu Pavla Čížka obezřetní kvůli rychlé jízdě řidiči i chodci. „Když mají pěší na hlavě sluchátka a nedávají pozor, je to velmi nebezpečné. Je třeba vzájemná ohleduplnost a tolerance. Řidič ví, že musí v zóně dodržovat rychlost. Stejně tak si i chodci mají uvědomit, že v ní nejsou jediní,“ uvedl odborník.

Představitelé města opatření k zamezení rychlé jízdy řidičů nechystají. „Napadá mě jedině úsekové měření, které ale nejde zavést. Třeba když řidič vjede rychle z jedné strany, pak zastaví na nějaký čas u své provozovny a zase rychle vyjede, nemůže to stejně fungovat,“ vysvětlil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Rychlých řidičů si všímají i chodci. „V historickém centru často nejezdí předepsanou dvacítkou. Není to bezpečné, když si vezmeme, kolik se tam pohybuje chodců. Občas musím autům uhnout,“ podotkl třeba Tomáš Tkadlec.

S měřením rychlosti v pěší zóně hlídky počítají i do budoucna. „Asi není nutné připomínat, že i v ní je výraznější překročení rychlosti bodovým přestupkem. Může za ně hrozit i zákaz řízení, třeba při překročení rychlosti o více než čtyřicet kilometrů v hodině nebo ve stanovených případech při recidivě,“ upozornil Ghanem.

Ukázalo to rychlostní měření, které od začátku července provádí brněnští strážníci. Zkontrolovali desítky aut, přestupků dosud zaznamenali okolo deseti. „Obecně řidiči tato pravidla dodržují, jsou mezi nimi ale i výjimky. Mezi nimi i motorista, kterému strážníci naměřili šestačtyřicet kilometrů v hodině, tedy překročení o šestadvacet kilometrů,“ upřesnil mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Zaplňují ji lidé, kteří míří za prací, do obchodu nebo třeba za přáteli. Pohybují se tam také cyklisté a jezdci na koloběžkách rozvážející jídlo. Projíždějí jí tramvaje. Pěší zóna v historickém centru Brna je den co den frekventovaným místem. Jeho ruch ještě zvyšují auta, jejichž řidiči někdy výrazně překračují povolenou rychlost dvacet kilometrů v hodině. Dvojnásobně i víc.

Řidiči jezdící pěší zónou v centru Brna jezdí rychleji než povolenou dvacítkou. Ukazují to výsledky letního měření strážníků.

