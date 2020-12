Úsek bude začínat v Modřicích a prozatím skončí za stanicí Šakvice napojením do stávající koridorové trati. „Mimo dokumentace pro územní rozhodnutí vysokorychlostní trati a potřebných úprav stávajících stanic a tratí je i v tomto případě součástí tendru zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí nebo zapracování požadavků dotčených úřadů a veřejnosti," sdělila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Stavba bude zahrnovat zapojení vysokorychlostní trati do stanice Modřice, do trati ze Šakvic do Zaječí a stavební připravenost na možné pokračování vysokorychlostní trati dál na Břeclav a na Slovensko. „Pro zajištění bezproblémového provozu na nové vysokorychlostní trati počítáme s návrhem speciálního střediska údržby na vhodném místě u nové trati," uvedla Friebová.

Předpokládaný termín získání pravomocného územního rozhodnutí je jednadvacet měsíců od účinnosti smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem. „Předpokládané náklady zakázky jsou 160 milionů korun," doplnila mluvčí.