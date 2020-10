Za posledních čtyřiadvacet hodin otestovali laboranti fakultní nemocnice necelou tisícovku vzorků. Zájem o testy je podle Plaché obrovský, a tak se ještě možná zvýší kapacita u drive-inu, tedy stanu pro auta, který je jedním ze tří odběrových míst nemocnice. Dále je k dispozici ještě jedno stěrové místo pro pěší a autobus, který až do pátku stál na brněnském výstavišti. V následujících dnech bude v Blansku a ve Šlapanicích na Brněnsku.

Pokud se lidé rozhodnou pro drive-in, v nemocničním areálu stan díky označení snadnou najdou. Poté musí počkat na vyzvání k evidenci. „Následně vjedou do otevřeného stanu, kde jim zdravotníci udělají stěr. Ti už to mají zvládnuté a pracují na maximum. Vše trvá jen několik minut. Vzorky pak zdravotníci předávají z takzvané špinavé zóny do dalších částí stanu, kde se vše zaeviduje," popsala Plachá.

Volno až za týden

Několikrát za měsíc slouží v odběrovém stanu i vrchní sestra chirurgické kliniky Zdenka Surá. „Obecně je to náročné, protože práce vrchní sestry mi zůstala, ale vnímám to jako svou povinnost. Lidé jsou většinou příjemní, spolupracují a dbají našich pokynů. Velmi dobře to až na výjimky zvládají děti," pochválila sestra.

Vyšší zájem o testy zaznamenala také svatoanenská fakultní nemocnice. „Ještě před týdnem byla čekací doba dva až tři dny, nyní je volno až za týden. Proto také od pondělí otevíráme další, a to již třetí odběrovou ambulanci," poznamenala mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Podle ní se i tam zdravotníci setkávají spíše s pokornými než agresivními lidmi.

Podle rezervačních systémů obou fakultních nemocnic je nejbližší volný termín na testování až na konci příštího týdne. Odběry dělají i krajské nemocnice ve Znojmě, Břeclavi, Hodoníně, Ivančicích, Tišnově, Vyškově, ale také městské nemocnice v Blansku, Boskovicích nebo Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Odběry nabízejí i soukromá zařízení.