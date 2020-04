„I holky, co se mnou pracují v kadeřnictví, jsou rády, že konečně otevřeme a můžeme začít pracovat,“ řekla.

Až otevřeme, svezeme zájemce v kočáře, chystají se ve Valticích

Jak zvládnout po týdnech odstávky kvůli koronaviru nával zákazníků či jaké služby jim po takové době nabídnout. Vláda naplánovala další kolo uvolnění pravidel vyhlášených kvůli pandemii na jedenáctého května. Deník Rovnost zjišťoval, jak se připravují ti, kterých se to týká.

Brněnská kadeřnice Kristýna Humlová původně počítala s otevřením až pětadvacátého května. Za posun na jedenáctého je ráda. „I holky, co se mnou pracují v kadeřnictví, jsou rády, že konečně otevřeme a můžeme začít pracovat,“ řekla.

Zájem o její služby projevili zákazníci hned po zveřejnění prvního termínu otevření. Jakmile jej vláda oznámila, telefon měla v neustálé permanenci. Zazvonil jí i dvacekrát za hodinu.

S kolegyněmi už objednala své zákazníky na celý týden od pondělí pětadvacátého května až do neděle. Nyní nastanou v diáři úpravy. „Dostanou přednost ti, kteří už objednaní jsou. Před těmi, co přijdou zvenku neobjednaní,“ poznamenala Humlová.

Kočárem po parku

Projet se v kočáře zámeckým parkem se mohou už brzy návštěvníci zámku ve Valticích na Břeclavsku. Hojně navštěvovaná památka letos kvůli pandemii koronavirem zahájí sezonu postupně a později než obvykle. Kromě jízd kočárem od jedenáctého května otevře třeba výstava kostýmů z filmu Marie Terezie nebo zámecká čokoládovna. „Jsou tam zvláštní vchody z nádvoří zámku. Je to ve stejném režimu jako galerie,“ zmínil kastelán zámku Richard Svoboda.

Hlavní prohlídkový okruh pak zpřístupní návštěvníkům dvacátého pátého května.

S velkým očekáváním vyhlížejí uvolnění bezpečnostních opatření pracovníci Muzea regionu Boskovicka v Boskovicích. Kvůli pandemii si lidé nyní prohlíží unikátní výstavu obrazů Alfonse Muchy z jeho rané tvorby jen přes internet. Hlavním lákadlem je opona, kterou Mucha namaloval ochotníkům z Doubravice nad Svitavou v roce 1881. Tu by si příchozí měli prohlédnout naživo už jedenáctého května. „Opona byla několik let v péči restaurátora a podařilo se ji obnovit,“ uvedla mluvčí muzea Dagmar Hamalová. Dodala, že pořadatelé výstavu prodlouží až do třiadvacátého srpna.

Zámek ve Slavkově u Brna zpřístupní vnitřní prostory, stejně jako ostatní památky v republice, až v dalším kole uvolňování pravidel pětadvacátého května. Na výstavy tam však lákají už od jedenáctého. „Spadá pod nás totiž i Historické muzeum ve Slavkově u Brna. Je tam výstava Svět kostiček a také expozice o útrpném právu na Slavkovsku,“ uvedla ředitelka zámku Eva Oubělická.

Šéf divadla: Žádné prázdniny, plánujeme hrát lidem i v létě

Kvůli koronaviru budou mít zavřeno ještě skoro měsíc. Usilovně přemýšlí, jak svým hostům, návštěvníkům či klientům výpadek vynahradit.



Ve vládním plánu uvolňování opatření proti pandemii koronaviru jsou až v dalším kole. Hospody, jejich vnitřní části, či divadla otevřou své dveře až pětadvacátého května. Deník Rovnost zjišťoval, jak chtějí lidem dlouhou odstávku vynahradit.

Možnost znovu obnovit provoz netrpělivě vyhlížejí v restauraci Radegastovna ve Vyškově. „Vláda o těchto věcech stále jedná. Je možné, že se objeví i nějaké dřívější termíny,“ uvedl za podnik Radek Fryšták.

Ten zastupuje společnost, která včetně té vyškovské provozuje tři restaurace v Jihomoravském i Zlínském kraji. „Budeme připraveni i na případné nové termíny. Vše záleží na rozhodnutích vlády,“ komentoval.

Prozatím mají v provozu alespoň okno. Zajišťují také rozvoz pizzy a vybraných jídel z nabídky, které si mohou lidé telefonicky objednat. To však nemůže vyrovnat výpadek příjmů, které mají restaurace při běžném provozu.

Navzdory diskutovaným omezením jako nošení roušky při pobytu v restauraci nebo udržování vzdáleností, má podle Fryštáka otevření smysl. „Určitě to pro nás smysl má. Potřebujeme otevřít co nejdříve, abychom mohli začít zase vydělávat,“ zdůraznil.

Večery ve společnosti prvotřídního umění a v krásných prostorách klimatizovaných divadel si zřejmě v létě užijí Brňané. Pokud budou podmínky pro otevření příznivé, plánují umělci Národního divadla Brno nabídnout lidem představení i v letních měsících, kdy za normálních okolností divadelní domy bývají zavřené.

Jak přesně bude vypadat otevření Národního divadla Brno (na snímku) pětadvacátého května jeho ředitel Martin Glaser zatím neví. „Máme samozřejmě plány, ale zároveň i velmi málo informací. Ve vládním programu stojí, že divadla se budou otevírat za přesně stanovených podmínek, které ale zatím neznáme. Zatím dovozujeme, že budou povolené kulturní akce pro padesát osob. To je ale velmi malé číslo, v těchto podmínkách by pro nás bylo ještě neefektivní hrát. Ale doufáme, že s dalšími týdny se tento počet bude zvětšovat a ve chvíli, kdy se dostane ke dvěma, třem stovkám, jsme připravení otevřít,“ shrnul Glaser.

Herci, tanečníci i zpěváci divadla v čase po otevření mimo jiné divákům postupně nabídnou sedm premiér, které byly plánované už na tuto sezónu, kvůli pandemii koronaviru se ale nekonaly. „Chceme brzy dohnat tento rest. Předpokládáme, že řada diváků nebude moct v létě vycestovat na dovolené, proto věříme, že pro ně bude příjemné strávit letní čas v našich klimatizovaných divadlech,“ nastínil Glaser.

Pětadvacátého května netrpělivě vyhlíží majitel břeclavského minipivovaru Frankies Štěpán Přikryl. Právě tehdy může znovu otevřít pivovarskou pivnici v centru města. „Máme i zahrádku, takže tu otevřeme ještě dříve,“ řekl.

Právě otevření restaurací a hospod je pro něj klíčové. „Jsme založení na tom, že dodáváme pivo do hospod. Lidé si chodí do okénka. Ale to neznamená, že se dostáváme do plusu. Tímto režimem bychom nemohli fungovat natrvalo, pořád jsme v minusu,“ zmínil.

Očekává také, že návrat do ekonomického stavu před koronavirem určitě nebude okamžitý. „Už máme zprávy od některých hospod, že skončily. Počítáme také s tím, že lidé se budou vracet do hospod pomalu a odbyt nebude takový,“ sdělil Přikryl.