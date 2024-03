Kdy se Brňané mohou přijít podívat na současnou výstavu?

Tahle výstava bude k vidění každý víkend až do konce března, a to od pátku do neděle. V pátek vždy od dvou do šesti odpoledne, v sobotu a v neděli od desíti do šesti.

Znamená to, že po každém víkendu je balónky nutné vyfouknout a nafouknout znovu, nebo zůstanou a vydrží?

Balonky za sebou teď z velké části dvě výstavy mají, takže my je samozřejmě budeme opravovat. Je to i kvůli tomu, že si občas někteří hrají třeba víc, než je vhodné. Dokonce budeme něco přistavovat a je v plánu, že každý víkend bude trochu jiný. Příští víkend se dá očekávat, že bude naše zoo zatemněná, podsvícená a bude spíše noční zoologickou zahradou.

Co všechno mohou návštěvníci výstavy spatřit?

Máme tu žirafy, tučňáky, hrochy, nosorožce, pandy, plameňáky, papoušky, slony, surikaty, lva, tygra, medvědy, opice, želvy, zvířat je dohromady přes osmdesát.

A pokud jde o větší kousky, jsou k vidění také nějaké rekordní exponáty?

Zajímavý je určitě papoušek, který je hned u vstupu. Rozpětí křídel tohoto papouška je asi deset až jedenáct metrů a spotřebovali jsme na něj čtyři tisíce balónků.

Když jste zmiňoval přes osmdesát zvířat z nafukovacích balónků, kolik jich na toto množství přibližně spotřebujete?

Původní plán byl, že bude mít výstava osmdesát tisíc balónků. Protože jsme ale zjistili, že spoustu stěn a sloupů je potřeba zakrýt, dostali jsme se nakonec až na sto tisíc balónků.

Jsou balónky z běžného materiálu, nebo se jedná o nějakou pevnější látku, která vydrží i nápor návštěvníků?

Je to italská značka, která je ve světě velmi uznávaná. Protože jsou balónky pevné, dokážeme převážet výstavu z místa na místo. Je to samozřejmě i tím, jak se k nim člověk chová, když je zavazuje a podobně. Ony pak neunikají a navíc jsou velmi pevné a ze sta procent z rozložitelného biologického materiálu, konkrétně z přírodního latexu.

Jak vypadá proces přípravy výstavy? Přece jen se jedná o obrovské množství balónků.

Dnes už mám ty nejdražší nafukovací stroje, které na světě vůbec existují a mám jich vyskládanou řadu. Lidé u nich pak sedí a nafukují tisíce a tisíce balónků za sebou.

Kolik času nafukování balónků a příprava zabere?

Jedna věc je balónky nafouknout, druhá věc je zpracovat je do jednotlivých soch. Celkové přípravy bych odhadl zhruba na čtyři týdny, protože expozice sice existovala, ale po převozu se musí opravit. V případě Prioru to bylo asi osm až deset tisíc balónků, plus ty, které se přidávaly, takže čtyři týdny práce.

Proč konkrétně prostory někdejšího Prioru?

Standardně se v nich dělají komentované prohlídky, jinak se dovnitř nikdo nedostane. Na prohlídce jsem byl a musím říct, že se mi moc líbila. Když jsem to místo viděl, říkal jsem si, že by bylo vlastně velmi zajímavé udělat v nich právě výstavu. Všichni jsou k nám navíc velmi vstřícní.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Plánujete letos v Brně další podobné akce?

Přes léto bychom na stejném místě chtěli vytvořit obří bludiště. Ve všední dny by bylo určené rodinám s dětmi, o víkendech bychom zhasli všechna světla a bludiště by bylo určené spíše párům s baterkami. Když k tomu pustíme hororovou hudbu, bude to zážitek.