Za víc než šedesát let vzniklo ve Vídni přes deset tisíc dostupných nájemních bytů v režii Erste Bank. Lidé v nich žijí trvale za snížený nájem. Podobně se mají dočkat i Brňané, kam plánuje Česká spořitelna v roli neobvyklého developera vstoupit jako do prvního města v republice. Představitelé banky a města podepíšou memorandum o spolupráci mající zajistit dostupnější bydlení. Ve středu to radní doporučili schválit zastupitelům.