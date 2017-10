Bardotka i bubny tajgy. Historické vlaky projedou v sobotu po Vlárské dráze

Brno /FOTOGALERIE/ - Šlechtična, Bardotka nebo Sergej v sobotu ovládnou železniční trať z Brna do Veselí nad Moravou. Historické lokomotivy s těmito jmény vyjedou u příležitosti výročí sto třiceti let existence Vlárské dráhy, tratě z Brna do Trenčianské Teplé.

Vlárská dráha dostala jméno podle řeky Vláry, podél které je vedená její koncová část. Jediným vlakem v celé délce jí lidé už neprojedou, je rozdělená do tří samostatných traťových oddílů. Historické vlaky v sobotu pojedou v úseku mezi Brnem a Veselí nad Moravou. „Po deváté hodině ráno vyjede z Brna mimořádně vlak tažený parní lokomotivou Šlechtičnou, vyrobenou v roce 1947. Na konci vlaku pojede historická dieselová lokomotiva Bardotka, součástí vlaku budou i vozy Rybáky ze čtyřicátých a padesátých let,“ zmínila mluvčí Českých drah Monika Bezuchová. Vlárská dráha v číslech

• 130 let letos slaví (v roce 1887 vznikl úsek z Brna)

• 3 samostatné traťové oddíly ji v současnosti tvoří

• 5 let trvalo její vybudování v pěti etapách (vybudovaná byla od 1. dubna 1883 do 28. října 1988)

• 179 kilometrů je dlouhá

• 3,5 hodiny trvala cesta po Vlárské dráze rychlíku v 80. letech minulého století Na pravidelných linkách se navíc v sobotu objeví historické motorové vozy Krokodýl a Kredenc, po trati do Veselí nad Moravou se projede i nákladní vlak v čele s historickou lokomotivou Sergej. „V republice už jsou jen tři provozuschopné exempláře,“ podotkla Bezuchová. Z Brna nákladní vlak vyjede v půl sedmé ráno. „Jízdy všech historických vlaků budou zajímavé. V běžném provozu už žádné z těchto vozidel člověk nepotká,“ poznamenal vlakový nadšenec a strojvedoucí Radim Škopec. Podle něj je výjimečná zejména jízda Sergeje. „Lidé po jeho shlédnutí určitě hned pochopí, proč se lokomotivě přezdívalo bubny tajgy. Je velice hlučný,“ zmínil Škopec. Jízdní řády historických vlaků (sobota 21.10.)

Parní vlak s lokomotivou šlechtičnou (tam-zpět)



9:09 Brno hl. n. 18:14

9:36 Slavkov u Brna 17:48

9:45 Bučovice 17:40

9:52 Nesovice 17:34

10:11 – 10:42 Kyjov 17:14

10:55 Vracov 17:03

10:59 – 11:14 Bzenec 17:00

11:22 Veselí nad Moravou 16:50



Historické lokomotivy na pravidelných linkách (sobota 21.10.)

Veselí nad Moravou 11:40

Strážnice 11:52

Sudoměřice nad Moravou 12:02

Hodonín 12:20



Hodonín 13:17

Sudoměřice nad Moravou 13:34

Strážnice 13:42

Vnorovy 13:47

Veselí nad Moravou 14:08

Lipov 14:19

Veliká nad Veličkou 14.27



Veliká nad Veličkou 15:25

Lipov 15.33

Veselí nad Moravou 15:42



Nákladní vlak na čele s lokomotivou Sergej (sobota 21.10.)

K vidění bude:



Brno-Maloměřice - odjezd 6:40

Kyjov 9:20 - 10:55

Veselí nad Moravou - průjezd 11:55

Velká nad Veličkou 12:35–13:25

Veselí nad Moravou - průjezd ve 14:05

Kyjov - průjezd 15:00

Brno-Maloměřice - příjezd 17:30



Autor: Eliška Gáfriková