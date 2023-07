„Tohoto dne zřizuje v Brně na Rudolfské ulici (nyní České - pozn. red.) č. 4 Joža Barvič knihkupectví, obchod s hudebninami, zbožím uměleckým, papírem a pomůckami školními,“ uvedla v Internetové encyklopedii dějin Brna historička Milena Flodrová.

V době založení firmy se jednalo o jediné české knihkupectví v Brně, kolem něhož Barvič vytvořil stálý okruh kulturních českých pracovníků. „O šest let později do knihkupectví přišel do učení Josef Novotný z Králova Pole. Toho od roku 1909 přijali za společníka firmy,“ zmínila v internetové encyklopedii Dana Olivová. V názvu knihkupectví se tak poprvé objevila jména obou jeho dvou významných osobností. Obchod se také přesunul o několik domů dál na nynější adresu.

140 let už uplynulo od otevření prvního českého knihkupectví v Brně. Jednalo se o obchod v tehdejší Rudolfské ulici číslo 4, který otevřel Josef Barvič. Podnik funguje dodnes.

V době komunismu majitelé o knihkupectví přišli. Josefa Novotného v létě 1951 zatkli kvůli takzvané protistátní činnosti, rok po svém propuštění zemřel. „Knihkupectví se stalo součástí Národního podniku Kniha a až v roce 1991 se restitucí vrátilo rodině. Slavnostně otevřelo o rok později s původním názvem,“ přiblížila na Internetové encyklopedii dějin města historička Miroslava Menšíková.

V roce 2013 rodinná knihkupecká tradice skončila. Prodejna se stala součástí řetězce Kanzelsberger. I přes změnu majitele zůstal název stejný a nadále tak odkazuje na původní vlastníky knihkupectví. Pro milovníky četby je budova v České ulici stále častou volbou pro nákup knih. „Nejvíc chodím do antikvariátu, ale pokud si mám vybrat, tak raději zajdu sem než k Dobrovskému,“ podělil se v úterý Václav Stávek.

Barvič a Novotný má už 135 let. Byl prvním českým knihkupectvím v Brně

V roce 2017 knihkupectví prošlo rekonstrukcí a vznikla tam třeba nová stěna z knih. „Trochu jsme změnili celou dispozici obchodu. Stěna z knih obklopuje točité schodiště, které je dominantou obchodu. Chtěli jsme zákazníky nalákat do druhého patra,“ zmínil tehdy při slavnostním otevření současný majitel Jan Kanzelsberger mladší.

ALŽBĚTA KADLECOVÁ