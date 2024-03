Ceny vstupného v jednotlivých kategoriích schvalují brněnští radní. „Standardní vstupné se zvýšilo pouze minimálně, v dopoledních hodinách nárůst činí třiadvacet procent, odpoledne pak devětadvacet. Naopak například ceny elektrické energie v mezidobí vzrostly o dvě sta procent a cena tepla o sto procent,“ srovnal Mikš.

Zdroj: Deník/Tomáš Kouřil

Jak ujistil, městská společnost je se zákazníky ochotná řešit jejich podněty, musí být ovšem reálné a postavené na faktech. Reakce drtivé většiny návštěvníků jsou ale podle Mikše kladné.

To potvrzuje například Lenka Trubelíková, která si návštěvu lužáneckého komplexu užila. „Je to tam hezké a čisté. Třeba šatny jsou moc hezky udělané. Ocenila jsem i to, jak je to tam velké. Díky dalšímu bazénu se tam dá dobře zaplavat, protože když je tam víc lidí, tak se to rozprostře," popsala.

Podle Nepraše naopak v plaveckém komplexu po rekonstrukci nepřibylo tolik věcí, které by jako plavec ocenil. „Pro plavce, kteří chodí do padesátimetrového bazénu, během rekonstrukce vlastně nic neudělali. Možná někdo namítne novou střechu, ale při plavání to člověk opravdu nedocení a neupotřebí ani skokanskou věž. Jinak nepřibylo nic. Jsou tam stejné poškozené kachlíky jako dřív a rozpraskané podesty,“ kritizoval.

Zástupci společnosti Starez-Sport však namítli, že ke stávajícímu padesátimetrovému bazénu přibyly dva zcela nové menší bazény. Větší bazén se navíc také dočkal rekonstrukce. „Udělali jsme třeba kompletní nové osvětlení. Za zmínku stojí i oprava bazénové vany, kompletní rekonstrukce šaten a skokanské věže,“ přiblížil Mikš.

Obnova se týkala i venkovních prostor. „Práce se zaměřily i na okolí. Došlo k navýšení počtu parkovacích míst a úpravě vstupní haly. Přibylo nové schodiště, bezbariérový vstup a neustále dochází i k dalším drobným opravám,“ sdělil ředitel společnosti.

TABULKA S POROVNÁNÍM CEN

Ceník před rekonstrukcí

Základní vstupné a vstupné s čipovými hodinkami

6 - 19 hod - 130 korun 104 korun

Od 19 hod - 140 korun 112 korun

Ceník po rekonstrukci

Dopolední čas (6 - 14 hod.) 160 korun, 320 korun, 128 korun, 256 korun

Odpolední čas (14 - 21:30 hod.) 180 korun, 360 korun, 144 korun, 288 korun

Pozn: Základní vstupné 1,5 hod, neomezené vstupné, vstupné s čipovými hodinkami na 1,5 hodiny a neomezené vstupné s čipovými hodinkami