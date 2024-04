Nejenom politici, ale i jiné známé tváře zavítaly na letošní veletrhy Techagro a Silva Regina, které se konají od neděle do čtvrtka na brněnském výstavišti. Modelka a Česká Miss 2007 Lucie Bednářová Hadašová přijela na veletrh se svým manželem, hokejistou Jaroslavem Bednářem.

Modelka a Česká Miss 2007 Lucie Bednářová Hadašová přijela na veletrhy Techagro a Silva Regina se svým manželem, hokejistou Jaroslavem Bednářem a malým synem.

K zemědělství a myslivectví mají blízko. Chovají zvířata, zajímá je i technika a Jaroslav je navíc vášnivý lovec. „Máme velice kladný vztah k přírodě, jak k myslivosti, tak k rybolovu, potažmo i k rostlinám. Doma máme zahrádky, pěstujeme si svoje ovoce, zeleninu, takže jsme přijeli nabrat další zkušenosti. Traktory se nám líbí a už jsem manželce říkal, že bych si jednou chtěl traktor pořídit, až budu starší a až kluk odroste,“ přiznává Jaroslav Bednář.

Manželka prozradila, že iniciátorem chovu zvířat, která mají nedaleko Prahy, je právě Bednář. Na relativně luxusních stavebních pozemcích pasou ovce, u sousedů muflony, mají také tři psy a hejno slepic – bílé leghornky i klasické takzvané červenky.

MAJÍ ZKUŠENOSTI I S LÍHNUTÍM

Některé si odchovali z kuřat, ale zkušenost mají i s líhnutím. „Posbírali jsme vejce od našich slepic a já jsem po určité době měla důležitý úkol – prostě jsem si vzala peřinu přes hlavu nebo deku a baterkou vejce prosvěcovala, abych viděla, která se chytla, kde se začíná tvořit zárodek kuřátka. No a podařilo se,“ vzpomíná s respektem štíhlá modelka, která pochází ze Strážnice.

Na dotaz, zda jejich kohout sousedy neruší ranním kokrháním, odpověděla, že naštěstí mají se sousedy dobré vztahy.

DOMA MĚLI I DAŇKY

Zastavili se i u hospodářských zvířat na stánku Českomoravské společnosti chovatelů. Tady mohli i s malým synem obdivovat i pohladit si na padesát zvířat od ovcí přes kozy nebo krávy. Bednář přiznal, že donedávna měli i daňky.

V pavilonu Z uvítala manželský pár expozice myslivosti. Bednář, který svého prvního srnce ulovil před třiceti lety, je lovec, který si čekanou užívá. „Já nečekám, já odpočívám. Chodím si do lesa odpočinout. Nejradši se procházím, vezmu svého Jack Russela, je to výborný parťák a je moc šikovný. Kolikrát jdu i bez flinty, přikrmit zvěř, jen tak relaxovat. Není to úplně o lovu, ale o tom, jít se do lesa zregenerovat a vypnout,” povídá bývalý hokejový útočník.

VYZKOUŠEL UNIKÁTNÍ ZBRAŇ

Zaujala jej ručně vyráběná zakázková jednoranová lovecká kulovnice WL1 s výměnnými hlavněmi. Vyrábí se zákazníkům doslova na míru, čemuž odpovídá i její cena pětapadesát tisíc eur. Bednář si vyzkoušel, jak sedí do ruky a prohlédl si i další originální zbraně.

Manžele Bednářovy překvapily také některé technologické novinky, zejména stroje, které jezdí samy. „Na jednu stranu je to strašidelné, na druhou stranu je super, jak věda krásně postupuje. Moje babička s dědou vždycky měli pole, pracovali ručně, měli také zvířata, těm by to práci jistě usnadnilo,” podotýká Bednářová Hadašová.